Банковские счета для подростков

Вопрос: «Правда ли, что несовершеннолетние не смогут открывать счета в банках?»

Кирилл О.

Да, с 1 августа 2025 года введены новые нормы, регулирующие процедуру открытия банковских счетов для подростков 14–18 лет. Соответствующие изменения в Гражданском кодексе вступили в силу. Теперь банки не смогут открывать счета и выдавать банковские карты таким клиентам без согласия родителей или опекунов. Исключением являются случаи, когда ребенок приобрел полную дееспособность, например, вступил в брак или прошел процедуру эмансипации с 16 лет.

Этот закон должен защищать подростков от противоправных действий с использованием банковских карт, которые мошенники, в том числе дропперы, могут использовать для обналичивания средств, полагали депутаты, когда принимали закон.