03.09.2025 в 09:00

Электронный сертификат: возврат товара

Можно ли вернуть?
Электронный сертификат: возврат товара
Вопрос: «Приобрели ребенку-инвалиду ортопедические сандалии по электронному сертификату. Дома поняли, что они не подходят по размеру. Можно ли вернуть или поменять их на другие?»

Юлианна Р.

Электронный сертификат является одним из способов поддержки инвалидов. По своей сути – это платежный документ, который позволяет гражданам с инвалидностью оплачивать выбранный товар, если он соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы. На получателей мер поддержки в форме электронного сертификата распространяется закон о защите прав потребителей. Это означает, что покупатель товара по сертификату может вернуть его продавцу в установленные сроки, даже если товар является качественным. Деньги за товар при этом поступят в бюджет, поскольку при покупке с использованием электронного сертификата государственное финансирование перечисляется напрямую продавцу.

Напоминаем, что электронный сертификат на ТСР представляет собой электронную запись в реестре, привязанную в карте платежной системы «МИР» любого банка. Карта в этом случае служит для идентификации пользователя. Денежные средства, указанные в записи, резервируются в Федеральном казначействе.

При оплате товара можно использовать одновременно средства электронного сертификата и собственные деньги. Например, если номинала сертификата не хватает для приобретения товара, разницу можно доплатить самостоятельно. Если же номинал сертификата оказался больше стоимости приобретенного изделия, то разницу нельзя получить на карту и обналичить.

ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

