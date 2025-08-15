Общество 15.08.2025 в 17:05
На улицах Улан-Удэ этим летом высадили более двух тысяч саженцев караганы
Древовидные кустарники выращивали в городском питомнике
Текст: Карина Перова
На улицах Улан-Удэ этим летом высадили более двух тысяч саженцев караганы – древовидного кустарника. Их выращивали в городском питомнике. Сегодня в питомнике площадью 7 гектаров растет более 3-х тысяч саженцев – ива, рябина, береза, сирень, яблоня, черемуха, липа, ель и другие кусты и деревья. По мере взросления подросший материал уходит на озеленение столицы Бурятии.
Ранее улан-удэнский питомник работал лишь в советские годы, после распада СССР его не стало. Саженцы для озеленения приходилось покупать в других регионах. Они не всегда устраивали качеством и приспособляемостью к непростым условиям бурятского климата. Поэтому в 2022 году было принято решение восстановить работу питомника.
– Сейчас питомник – технологичное производство. Есть посевная, маточный сад и участки для доращивания для пересаженных деревьев из леса. Все саженцы и деревья здесь удобряют, поливают, за ними ежедневно следят специалисты. В этом году установили для растений капельный полив. В целях безопасности и контроля подключили пять видеокамер, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Сначала в питомнике молодые саженцы растут в специальных теплицах – «яслях». Потом их пересаживают в открытый грунт – в первую «школу», где они остаются ещё два года, чтобы сформировать крепкую корневую систему.
– Далее растения перемещают на участок для дальнейшего роста на протяжении трёх лет. Всё это нужно, чтобы своевременно подрезать корни, стимулируя рост боковых корней и увеличивая общую корневую массу. Благодаря этому растения лучше адаптируются к условиям города и легче переносят пересадку на постоянное место «жительства», – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.
На территории питомника работают высококвалифицированные агрономы. О своем работе рассказала агроном Светлана Бадмаева.
– К работе подходим крайне ответственно. Понимаем, что это будущее озеленение нашего города. Следим за каждым растением и деревом. Для нас каждая веточка – как ребенок, – говорит она.
В 2026 году в «Городском лесничестве» планируют улучшить дорогу к питомнику, сделать холодный склад, закупить новые саженцы, установить парники навес и на выставочной площадке.
Ранее улан-удэнский питомник работал лишь в советские годы, после распада СССР его не стало. Саженцы для озеленения приходилось покупать в других регионах. Они не всегда устраивали качеством и приспособляемостью к непростым условиям бурятского климата. Поэтому в 2022 году было принято решение восстановить работу питомника.
– Сейчас питомник – технологичное производство. Есть посевная, маточный сад и участки для доращивания для пересаженных деревьев из леса. Все саженцы и деревья здесь удобряют, поливают, за ними ежедневно следят специалисты. В этом году установили для растений капельный полив. В целях безопасности и контроля подключили пять видеокамер, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Сначала в питомнике молодые саженцы растут в специальных теплицах – «яслях». Потом их пересаживают в открытый грунт – в первую «школу», где они остаются ещё два года, чтобы сформировать крепкую корневую систему.
– Далее растения перемещают на участок для дальнейшего роста на протяжении трёх лет. Всё это нужно, чтобы своевременно подрезать корни, стимулируя рост боковых корней и увеличивая общую корневую массу. Благодаря этому растения лучше адаптируются к условиям города и легче переносят пересадку на постоянное место «жительства», – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.
На территории питомника работают высококвалифицированные агрономы. О своем работе рассказала агроном Светлана Бадмаева.
– К работе подходим крайне ответственно. Понимаем, что это будущее озеленение нашего города. Следим за каждым растением и деревом. Для нас каждая веточка – как ребенок, – говорит она.
В 2026 году в «Городском лесничестве» планируют улучшить дорогу к питомнику, сделать холодный склад, закупить новые саженцы, установить парники навес и на выставочной площадке.