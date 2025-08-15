На улицах Улан-Удэ этим летом высадили более двух тысяч саженцев караганы – древовидного кустарника. Их выращивали в городском питомнике. Сегодня в питомнике площадью 7 гектаров растет более 3-х тысяч саженцев – ива, рябина, береза, сирень, яблоня, черемуха, липа, ель и другие кусты и деревья. По мере взросления подросший материал уходит на озеленение столицы Бурятии.Ранее улан-удэнский питомник работал лишь в советские годы, после распада СССР его не стало. Саженцы для озеленения приходилось покупать в других регионах. Они не всегда устраивали качеством и приспособляемостью к непростым условиям бурятского климата. Поэтому в 2022 году было принято решение восстановить работу питомника.– Сейчас питомник – технологичное производство. Есть посевная, маточный сад и участки для доращивания для пересаженных деревьев из леса. Все саженцы и деревья здесь удобряют, поливают, за ними ежедневно следят специалисты. В этом году установили для растений капельный полив. В целях безопасности и контроля подключили пять видеокамер, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Сначала в питомнике молодые саженцы растут в специальных теплицах – «яслях». Потом их пересаживают в открытый грунт – в первую «школу», где они остаются ещё два года, чтобы сформировать крепкую корневую систему.– Далее растения перемещают на участок для дальнейшего роста на протяжении трёх лет. Всё это нужно, чтобы своевременно подрезать корни, стимулируя рост боковых корней и увеличивая общую корневую массу. Благодаря этому растения лучше адаптируются к условиям города и легче переносят пересадку на постоянное место «жительства», – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.На территории питомника работают высококвалифицированные агрономы. О своем работе рассказала агроном Светлана Бадмаева.– К работе подходим крайне ответственно. Понимаем, что это будущее озеленение нашего города. Следим за каждым растением и деревом. Для нас каждая веточка – как ребенок, – говорит она.В 2026 году в «Городском лесничестве» планируют улучшить дорогу к питомнику, сделать холодный склад, закупить новые саженцы, установить парники навес и на выставочной площадке.