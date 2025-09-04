Вопрос: «Что можно делать через приложение «Госуслуги.Дом»?»

Алдар Баирович Ц.

«Госуслуги.Дом» — это мобильное приложение для собственников жилья в многоквартирных домах.

В приложении можно:

- оплачивать коммуналку. При этом квитанции формируют автоматически;

- передавать показания счетчиков и получать напоминания о сроках передачи. Чтобы не было ошибок, приложение само проверяет показания;

- участвовать в онлайн-собраниях жильцов и общаться с соседями через VK Мессенджер;

- обращаться в УК через умный чат-бот. В среднем управляющая компания отвечает пять дней;

- проверять отчеты управляющей компании;

- получать уведомления о плановых работах и об аварийных ситуациях;

- отслеживать информацию о капитальном ремонте.

Кроме того, в приложении есть рейтинг управляющих организаций — его формируют на основе оценок пользователей.

Как начать пользоваться:

- войти через подтвержденный аккаунт на «Госуслугах»;

- дождаться автоматической загрузки данных о недвижимости.