Приложение «Госуслуги.Дом»
Вопрос: «Что можно делать через приложение «Госуслуги.Дом»?»
Алдар Баирович Ц.
«Госуслуги.Дом» — это мобильное приложение для собственников жилья в многоквартирных домах.
В приложении можно:
- оплачивать коммуналку. При этом квитанции формируют автоматически;
- передавать показания счетчиков и получать напоминания о сроках передачи. Чтобы не было ошибок, приложение само проверяет показания;
- участвовать в онлайн-собраниях жильцов и общаться с соседями через VK Мессенджер;
- обращаться в УК через умный чат-бот. В среднем управляющая компания отвечает пять дней;
- проверять отчеты управляющей компании;
- получать уведомления о плановых работах и об аварийных ситуациях;
- отслеживать информацию о капитальном ремонте.
Кроме того, в приложении есть рейтинг управляющих организаций — его формируют на основе оценок пользователей.
Как начать пользоваться:
- войти через подтвержденный аккаунт на «Госуслугах»;
- дождаться автоматической загрузки данных о недвижимости.