Общество 08.09.2025 в 09:00

Отказ от смс-рассылок

Как это сделать?
A- A+
Текст: Номер один
Отказ от смс-рассылок
Pixabay

Вопрос: «Как можно отказаться от рассылок смс?»

Инна М.

С 1 августа абоненты российских операторов связи могут отказаться от получения любых СМС-рассылок, а с 1 сентября — от массовых обзвонов. Эти нормы закреплены во вступившем в силу пакете мер по борьбе с кибермошенничеством.

Для того чтобы отказаться от спама, абонент может направить оператору заявление — в салоне связи или на сайте компании. Рассылка должна прекратиться на следующий день после подачи заявления. По желанию абонент сможет аналогичным образом отменить отказ от получения нежелательных звонков.

Теги
справбюро

Все новости

Несчастный случай в Тункинском районе Бурятии оказался убийством
08.09.2025 в 09:16
Отказ от смс-рассылок
08.09.2025 в 09:00
Жители Улан-Удэ требуют закрытия баров в центре города
08.09.2025 в 06:00
Сестры из Бурятии, рассказавшие Путину о своей мечте, осуществят ее в Волгограде
07.09.2025 в 15:11
Коллекцию одежды дизайнера из Бурятии показали во Владивостоке
07.09.2025 в 14:36
Дальний Восток в пять раз отстаёт по уровню роботизации от среднероссийских показателей
07.09.2025 в 14:08
В Бурятии учителей обманули с зарплатой
07.09.2025 в 13:22
На севере Бурятии размыло дороги
07.09.2025 в 13:03
В Бурятии банки начнут выдавать ипотеку ДФО многодетным
07.09.2025 в 12:34
Прокуратура помогла официально трудоустроиться жителям Джидинского района
07.09.2025 в 12:22
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Жители Улан-Удэ требуют закрытия баров в центре города
Однако власти игнорируют обращения горожан
08.09.2025 в 06:00
Сестры из Бурятии, рассказавшие Путину о своей мечте, осуществят ее в Волгограде

Курсантки центра «Воин» встретились с Алексеем Цыденовым

07.09.2025 в 15:11
Коллекцию одежды дизайнера из Бурятии показали во Владивостоке

Модные образы популярного бренда ШИДЭ увидели посетители закрытого показа «Парад творцов Дальнего Востока»

07.09.2025 в 14:36
Дальний Восток в пять раз отстаёт по уровню роботизации от среднероссийских показателей

Рабочая сила пока обходится бизнесу дешевле роботов

07.09.2025 в 14:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru