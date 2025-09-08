Отказ от смс-рассылок

Вопрос: «Как можно отказаться от рассылок смс?»

Инна М.

С 1 августа абоненты российских операторов связи могут отказаться от получения любых СМС-рассылок, а с 1 сентября — от массовых обзвонов. Эти нормы закреплены во вступившем в силу пакете мер по борьбе с кибермошенничеством.

Для того чтобы отказаться от спама, абонент может направить оператору заявление — в салоне связи или на сайте компании. Рассылка должна прекратиться на следующий день после подачи заявления. По желанию абонент сможет аналогичным образом отменить отказ от получения нежелательных звонков.