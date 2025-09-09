Выбор санатория для лечения

Вопрос: «Можно ли самим выбрать учреждение для прохождение бесплатного санаторно-курортного лечения?»

Инга Алексеевна Ч.

Нет, право самостоятельного выбора санатория, в который будет предоставлена путевка на санаторно-курортное лечение законодательством Российской Федерации, не предусмотрено.

Также нельзя выбрать сезон. К примеру летом санаторно-курортные организации предоставляют путевки в ограниченном количестве в связи с загруженностью номерного фонда по путёвкам, проданным по коммерческой цене.

Также важно помнить, что при оказании услуг по санаторно-курортному лечению климатический фактор имеет значительно меньшее влияние, чем основные реабилитационные мероприятия санаторно-курортного учреждения, выполняемые в любой сезон.