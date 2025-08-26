Общество 26.08.2025 в 09:00

Новый ГОСТ для школьной формы

Нужно ли беспокоиться родителям?
Текст: Номер один
Новый ГОСТ для школьной формы
Номер один

Вопрос: «Правда ли, что теперь в школах будет единая форма?» 

Полина И.

С 3 сентября вводится обновлённый ГОСТ для школьной формы. Это не значит, что ребята станут ходить в одинаковой одежде. Просто теперь родителям будет проще подобрать детям качественные вещи — на их этикетке будет прописан ГОСТ Р 71582-2024.

Ребёнок не обязан носить одежду, изготовленную по ГОСТ. Стандарт носит рекомендательный характер, служит ориентиром при выборе формы и гарантирует её качество. При этом вся одежда, которая продаётся в стране, проходит оценку на соответствие требованием техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Основные требования к школьной форме по ГОСТу:

- пошита из безопасных дышащих тканей, которые хорошо впитывают влагу;

- материал прочный, долговечный и не линяет;

- комфортный покрой;

- функциональная фурнитура без острых кромок;

- выполнена в деловом стиле.

На форме могут быть эмблема школы, нашивки или другие отличительные элементы, а также государственная и патриотическая символика.

Требования к внешнему виду, цвету, фасону и знакам отличия школы могут устанавливать сами, учитывая при этом мнение ребят и их родителей.

Напоминаем, требования не распространяются на спортивную одежду и обувь.

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
