Финансовые операции с помощью биометрии
Вопрос: «Какие финансовые операции можно осуществлять с использованием биометрии?»
Биометрия – это метод, который позволяет это сделать на основе специальных характеристик.
К ним относятся:
1. Физиологические параметры: отпечатки пальцев, рисунок радужки глаза, форма лица, ДНК.
2. Поведенческие особенности: голос, походка, манера печатать на клавиатуре, жесты.
В современном мире биометрия решает ключевые задачи: обеспечивает безопасный удаленный доступ к услугам, повышает удобство взаимодействия пользователей с сервисами и усиливает защиту от мошенничества за счет сложности подделки уникальных характеристик. В России биометрические данные граждан (изображение лица и образец голоса) централизованно хранятся в государственной Единой биометрической системе (ЕБС). Она была создана в 2018 году по инициативе Центробанка и Минцифры. Финансовые организации (банки), МФЦ и другие уполномоченные операторы передают данные в ЕБС при оформлении услуг.
На сегодняшний день с использованием биометрии через ЕБС можно проводить самые разные финансовые операции:
- открыть счет, вклад в банке;
- взять кредит;
- удаленно подписать договор;
- оплатить товары и услуги без карты или смартфона;
- заселиться в гостиницу;
- оформить карту болельщика;
- оформить бесплатно квалифицированную электронную подпись;
- удаленно подтвердить статус пенсионера для получения пенсии (актуально для проживающих за рубежом – не нужно посещать загранучреждения МИД России);
- проходить в бизнес-залы аэропортов, не предъявляя QR-код программы лояльности;
- получать электронные сим-карты российских операторов связи (eSIM);
- подписывать документы, совершать сделки на портале «Госуслуги» и площадках, интегрированных с «Госключом».