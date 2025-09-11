Общество 11.09.2025 в 09:00

Финансовые операции с помощью биометрии

Что можно делать?
Текст: Номер один
Pixabay

Вопрос: «Какие финансовые операции можно осуществлять с использованием биометрии?»

Биометрия – это метод, который позволяет это сделать на основе специальных характеристик. 

К ним относятся:

1. Физиологические параметры: отпечатки пальцев, рисунок радужки глаза, форма лица, ДНК.  

2. Поведенческие особенности: голос, походка, манера печатать на клавиатуре, жесты.  

В современном мире биометрия решает ключевые задачи: обеспечивает безопасный удаленный доступ к услугам, повышает удобство взаимодействия пользователей с сервисами и усиливает защиту от мошенничества за счет сложности подделки уникальных характеристик. В России биометрические данные граждан (изображение лица и образец голоса) централизованно хранятся в государственной Единой биометрической системе (ЕБС). Она была создана в 2018 году по инициативе Центробанка и Минцифры. Финансовые организации (банки), МФЦ и другие уполномоченные операторы передают данные в ЕБС при оформлении услуг. 

На сегодняшний день с использованием биометрии через ЕБС можно проводить самые разные финансовые операции:

- открыть счет, вклад в банке;

- взять кредит;

- удаленно подписать договор;

- оплатить товары и услуги без карты или смартфона;

- заселиться в гостиницу; 

- оформить карту болельщика; 

- оформить бесплатно квалифицированную электронную подпись; 

- удаленно подтвердить статус пенсионера для получения пенсии (актуально для проживающих за рубежом – не нужно посещать загранучреждения МИД России);

- проходить в бизнес-залы аэропортов, не предъявляя QR-код программы лояльности;

- получать электронные сим-карты российских операторов связи (eSIM); 

- подписывать документы, совершать сделки на портале «Госуслуги» и площадках, интегрированных с «Госключом».

