Единовременное пособие при рождении ребенка

Вопрос: «Каковы условия получения единовременного пособия при рождении ребенка?»

Полина Александровна М.

Работающим выплата производится без подачи заявления, в течение 10 дней после получения Отделением СФР по Бурятии данных из ЗАГСа или от работодателя:

- если работают оба родителя, получить выплату может один из них (преимущественно мама);

- если трудоустроен только один из них, пособие выплачивается ему;

- если не работают оба, нужно подать заявление в Отделение СФР по Бурятии в течение 6 месяцев с рождения ребенка - на Госуслугах или в клиентской службе СФР.

Назначается пособие в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления, а выплачивается в течение 5 рабочих дней через почту или банк. Если родились двойня или тройня - выплата назначается на каждого ребенка. Пособие могут получить не только родители, но и опекуны/усыновители/приемные родители. Размер пособия в республике - 32 330 руб, а в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском - 35 024 руб.