Оформление дополнительного отпуска родителям детей-инвалидов

Вопрос: «Как родителю ребенка-инвалида оформить дополнительный отпуск?»

Баир З.

Использовать дополнительный отпуск может как один из родителей, так и оба, разделив их между собой. Выходные разрешено суммировать. Если кто-то из супругов использовал в текущем году менее 24 дней, то оставшиеся дни можно прибавить к отпуску другого родителя. Неиспользованные отгулы на следующий год не переносятся. Если в семье более одного ребенка с ОВЗ, то количество предоставляемых выходных не увеличивают.

Отпуск по уходу положен работнику с месяца, в котором выдана справка медико-социальной экспертизы об инвалидности. Льгота действует до очередного переосвидетельствования или пока ребенку не исполнится 18 лет.

За дни по уходу за ребенком с ОВЗ родитель получает средний заработок. Этот доход не облагается НДФЛ (п. 78 ст. 217 НК РФ), но на него начисляют страховые взносы.

График предоставления выходных необходимо согласовывать с работодателем.

Чтобы их получить, нужно принести в отдел кадров:

- личное заявление работника (с 1 сентября 2023 года Минтруд утвердил новый бланк этого документа);

- копию справки бюро медико-социальной экспертизы, подтверждающей статус ребенка-инвалида;

- копию документа о месте фактического жительства или пребывания ребенка;

- копию свидетельства о рождении или усыновлении ребенка, документ, подтверждающий установление опеки либо попечительства;

- оригинал справки с места работы другого родителя о том, что на момент обращения дополнительные выходные в этом же месяце он не использовал или использовал частично и от него не поступало заявления о предоставлении их в этом же месяце или году.

Если другой родитель не работает, то вместо справки работник приносит подтверждающие это документы. Если человек поменял место работы, то нужно принести справку об использовании выходных из предыдущей компании.

Отпуск оформляют приказом руководителя организации.