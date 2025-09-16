Маткапитал: сроки рассмотрения заявления

Вопрос: «Правда ли, что заявления о распоряжении маткапиталом теперь рассматриваются быстрее?»

Отвечает Социальный фонд России по Республике Бурятии:

- Да, с июня этого года срок рассмотрения заявления о распоряжении материнским капиталом сокращен до 5 рабочих дней.

При рассмотрении заявления Отделение СФР по Бурятии направляет запросы в различные государственные органы республики. Срок ответов на эти запросы тоже сокращен - с 5 дней до 48 часов.

Если на запросы Отделения ответы не поступят вовремя, рассмотрение заявления может быть приостановлено, но не больше, чем на 12 дней. Ранее этот срок составлял 20 дней.

Перечисление средств материнского капитала занимает не более 5 рабочих дней с даты принятия решения.

Напоминаем, что воспользоваться маткапиталом можно по таким направлениям:

- улучшение жилищных условий;

- образование детей;

- накопительная пенсия мамы;

- ежемесячная выплата из средств материнского капитала;

- оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью;

- получение остатка материнского капитала до 10 тысяч рублей.