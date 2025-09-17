Субсидия на капремонт пенсионерам

Вопрос: «Как пенсионеру получить компенсацию взносов за капитальный ремонт?»

Руслан Федорович С.

Взносы на капитальный ремонт обязаны платить все собственники квартир. У пенсионеров есть право на компенсацию на усмотрение регионов.

Ее размер зависит от возраста и региона.

По федеральным правилам:

- с 70 лет -50 % от суммы взноса;

- с 80 лет - 100%.

Учитывается норматив площади и минимальный взнос.

Основные условия получения субсидии:

- пенсионер — собственник жилья и плательщик взносов на капремонт;

- живет в квартире один и не работает;

- живет с семьей, где все неработающие пенсионеры или инвалиды I и II группы.

Право на компенсацию есть у других категорий без учета возраста. Например, при наличии инвалидности I и II группы или статуса ветерана боевых действий.

Оформление субсидии:

1. Уплатите взносы в обычном порядке по квитанциям.

2. Подайте заявление в уполномоченный орган: отдел соцзащиты, центр жилищных субсидий или региональный фонд капремонта. Там же можно уточнить список подтверждающих документов.

3. При одобрении получите единовременную компенсацию за указанный период. За другие месяцы нужно подать новое заявление.