Полис ОМС: основные условия

Разберем основные права пациентов
Вопрос: «На что пациенты имеют право по полису ОМС?» 

Оксана Олеговна И.

В основе системы обязательного медицинского страхования лежит принцип солидарного финансирования: работодатели отчисляют страховые взносы за работающих граждан, а за неработающих (детей, пенсионеров, безработных) платит государство через региональные бюджеты.  Эти средства аккумулируются в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, который выступает как центральный финансовый регулятор: он устанавливает единые стандарты оказания медпомощи, распределяет средства между территориальными фондами ОМС.

Страховые компании выдают полис ОМС. Он представляет собой пластиковую карту (похожа на банковскую), которая содержит чип, с информацией о застрахованном. Есть и обычные бумажные полисы старого образца - по сути, это просто выписка из реестра застрахованных. Носить с собой физический полис не обязательно. В разделе «Здоровье» на портале «Госуслуги» хранится его аналог - он полностью заменяет собой бумажный или пластиковый полис.

Для граждан России полис ОМС бессрочный. Можно выбрать страховую компанию и при необходимости ее поменять (раз в год, до 1 ноября), а также при переезде  в другой регион, где текущей СК нет.

Страховая платит медицинским организациям за оказанные ими услуги по ОМС, используя средства, полученные от ТФОМС. Также в обязанности страховой компании входит защита прав граждан - она контролирует сроки и качество оказанной медпомощи, рассматривает жалобы пациентов и помогает решать спорные вопросы с клиниками.

В системе ОМС имеют право работать больницы, поликлиники, диспансеры, у которых есть лицензия. Гражданин может выбрать поликлинику для прикрепления (также обычно раз в год), что необходимо для получения медпомощи.

По полису обязательного медицинского страхования можно получить:

- первичную помощь у терапевта, педиатра, врача общей практики, а также узких специалистов в поликлинике;

- скорую медицинскую помощь;

- специализированную и высокотехнологичную (ВМП) помощь в стационарах и амбулаторно (по направлению);

- профилактические мероприятия: диспансеризацию и вакцинацию по Национальному календарю;

- паллиативную помощь.

По ОМС также можно выполнить многие стоматологические манипуляции: от лечения кариеса и пульпита (воспаление зубных каналов) до вправления челюсти. При этом услуги эстетической медицины - например, лечение брекет-системами - в программу ОМС не входит. 

В программе ОМС есть и такие высокотехнологичные исследования, как магнитно-резонансная томография, компьютерная томография и ультразвуковое исследование. Такие исследования проводятся только по назначению врача. 

Экстракорпоральное оплодотворение также входит в программу ОМС. Технология помогает зачать ребенка в том случае, если у пары (или одинокой женщины) диагностировано бесплодие. 

В списке операций по ОМС исправление перегородки носа, удаление вен при их варикозе, операция на мениске коленного сустава и т. д.

В 2025 году стали доступнее манипуляций для пациентов с сердечными заболеваниями:

- операция для лечения аритмии;

- стентирование коронарных артерий

- операции на брахиоцефальных артериях и др.

Полис ОМС: основные условия
