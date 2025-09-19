Общество 19.09.2025 в 09:00

Права пассажиров самолета

Разберем основные из них
Права пассажиров самолета
Вопрос: «Какие права есть у пассажиров самолета?»

Дамдин Д.

Пассажир самолета имеет право бесплатно провозить на внутренних рейсах одного ребенка до 2 лет без предоставления отдельного места. А детей до 12 лет запрещено разделять с родителями при выборе мест в салоне.

Бесплатные услуги при задержке или отмене рейса:

- при ожидании более 2 часов. Прохладительные напитки, 2 звонка или сообщения по электронной почте;

- при ожидании более 4 часов. Горячее питание, далее - каждые 4 часа в дневное время и каждые 6 часов — в ночное;

- при ожидании более 8 часов в дневное время и 6 часов - в ночное. Размещение в гостинице с доставкой транспортом от аэропорта и обратно.

Пассажирам с детьми до 7 лет предоставляется комната матери и ребенка.

Возврат денег за билеты. При отмене или задержке рейса, болезни пассажира, болезни или смерти члена семьи можно вернуть деньги даже за невозвратные билеты

Распределение веса багажа. Если пассажиры путешествуют совместно. Например, при ограничении 20 кг багажа на человека, у одного может быть 15 кг, а у другого — 25 кг. Плата за превышение не взимается, перекладывать вещи не нужно. Вес на одного пассажира не должен превышать 30 кг.

Бесплатно провозить ручную кладь. Норму устанавливает перевозчик, но она не может быть меньше 5 кг на одного пассажира. 

Сверх нормы ручной клади можно брать с собой в салон самолета:

- букет цветов;

- верхнюю одежду;

- детское питание;

- костюм в портпледе;

- детскую коляску или люльку, допустимые габариты устанавливает перевозчик;

- лекарства на время полета;

- костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, используемые пассажиром — если размер позволяет разместить в салон;

- товары из магазина беспошлинной торговли в аэропорту — в запечатанном пакете, вес и габариты устанавливает перевозчик.

Получить забытые в салоне вещи. Они хранятся в аэропорту в течение 6 месяцев, после могут быть реализованы или уничтожены.

Получить утерянный багаж или компенсацию. Если перевозчик не выдал багаж в аэропорту прибытия, по заявлению пассажира вещи обязаны разыскать и доставить по указанному адресу бесплатно. Если багаж не найден в течение 21 дня — выплачивается компенсация.

справбюро

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
