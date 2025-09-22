Вопрос: «Что нужно, чтобы получить соцконтракт на открытие бизнеса?»

Дарима Раднаевна Т.

До 350 тыс. руб. на открытие бизнеса по соцконтракту могут получить малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане с доходом ниже прожиточного минимума на человека.

Для получения помощи понадобится бизнес-план — его должна одобрить комиссия. При необходимости органы соцзащиты могут помочь разработать или доработать бизнес-план. Или подскажут, куда обратиться.

Деньги можно использовать так:

- до 10% - на оформление разрешительных документов, покупку ПО и носителей электронной подписи;

- до 15% - на аренду помещения или оборудования;

- до 5% - на рекламу;

- остальное - на оборудование и материалы для бизнеса.

Перед заключением соцконтракта проводится тестирование на уровень предпринимательских компетенций. По результатам соискателю может быть предложено пройти обучение стоимостью до 30 тыс. руб.

Обязательное условие для выплаты - регистрация в качестве ИП или самозанятого.

Срок действия соцконтракта - 12 месяцев. В течение этого срока органы соцзащиты будут контролировать целевое использование средств и факт регистрации в качестве ИП или самозанятого. При соблюдении условий соцконтракта полученные деньги возвращать не придется. Подать заявление на заключение соцконтракта можно через Госуслуги.