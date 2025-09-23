Правила выбора молочных продуктов

Вопрос: «На что обратить внимание при выборе молочных продуктов?»

При выборе молочных продуктов необходимо, в первую очередь, обратить внимание на упаковку.

На ней должны быть указаны:

- наименование продукции;

- название и местонахождение изготовителя продукции, название организации, принимающей претензий от потребителей;

- товарный знак (марка) – при наличии;

- масса нетто;

- состав продукта;

- массовая доля жира в процентах.

Исключение - обезжиренные продукты переработки молока, сыра, сырных продуктов, плавленых сыров, плавленых сырных продуктов

- содержание в готовом кисломолочном или сквашенном продукте микроорганизмов

- срок годности продукции

- условия хранения продукта

- обозначение стандарта или технического документа изготовителя, в соответствии с которым производится продукт переработки молока

Перед покупкой обратите внимание на целостность упаковки, проверьте дату изготовления и срок годности.