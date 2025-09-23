Правила выбора молочных продуктов
Вопрос: «На что обратить внимание при выборе молочных продуктов?»
При выборе молочных продуктов необходимо, в первую очередь, обратить внимание на упаковку.
На ней должны быть указаны:
- наименование продукции;
- название и местонахождение изготовителя продукции, название организации, принимающей претензий от потребителей;
- товарный знак (марка) – при наличии;
- масса нетто;
- состав продукта;
- массовая доля жира в процентах.
Исключение - обезжиренные продукты переработки молока, сыра, сырных продуктов, плавленых сыров, плавленых сырных продуктов
- содержание в готовом кисломолочном или сквашенном продукте микроорганизмов
- срок годности продукции
- условия хранения продукта
- обозначение стандарта или технического документа изготовителя, в соответствии с которым производится продукт переработки молока
Перед покупкой обратите внимание на целостность упаковки, проверьте дату изготовления и срок годности.