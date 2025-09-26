Биометрия единой биометрической системы и биометрия МВД

Вопрос: «В чем разница между биометрией единой биометрической системы и биометрией МВД?»

Между двумя данными биометриями есть существенные отличия:

1. Правоохранительные органы самостоятельно собирают биометрическую информацию и используют ее только в оперативно-розыскной деятельности. ЕБС же предназначена для коммерческого использования биометрии.

2. Данные из ЕБС могут передаваться в МВД по запросу, но МВД не передаёт свою биометрию в ЕБС.

3. Биометрией в базе правоохранительных органов нельзя управлять: отозвать, заблокировать, удалить по заявлению или, добавить, когда захотелось.

В любом случае необходим осторожный подход к возможностям использования биометрии, которую дает ЕБС, в повседневной жизни. Только тогда это сможет упростить жизнь, позволит нам тратить меньше усилий для получения услуг, а главное – обеспечит надежную защиту персональных данных.