Общество 26.09.2025 в 09:00

Биометрия единой биометрической системы и биометрия МВД

Есть ли разница?
Текст: Номер один
Биометрия единой биометрической системы и биометрия МВД
Вопрос: «В чем разница между биометрией единой биометрической системы и биометрией МВД?»

Между двумя данными биометриями есть существенные отличия:

1. Правоохранительные органы самостоятельно собирают биометрическую информацию и используют ее только в оперативно-розыскной деятельности. ЕБС же предназначена для коммерческого использования биометрии. 

2.   Данные из ЕБС могут передаваться в МВД по запросу, но МВД не передаёт свою биометрию в ЕБС. 

3. Биометрией в базе правоохранительных органов нельзя управлять: отозвать, заблокировать, удалить по заявлению или, добавить, когда захотелось. 

В любом случае необходим осторожный подход к возможностям использования биометрии, которую дает ЕБС, в повседневной жизни. Только тогда это сможет упростить жизнь, позволит нам тратить меньше усилий для получения услуг, а главное – обеспечит надежную защиту персональных данных. 

