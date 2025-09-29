Вопрос: «В каких случаях лучше оформить страховку от невылета?»

Галина Викторовна И.

Страховка от невылета оформляется для компенсации в случае, если пассажир по уважительной причине не может отправиться в поездку. Это может быть болезнь, травма, повестка в суд или военкомат, отмена отпуска и другие обстоятельства, прописанные в договоре.

Причина отказа от поездки имеет значение — страховая компания будет рассматривать только те случаи, которые указаны в полисе.

Также важно различать страхование от отмены рейса и от его задержки. Во втором случае речь идет о компенсации за вынужденное ожидание, если самолет вылетает позже, чем указано в билете. При этом страховка обычно начинает действовать, если задержка составляет более определенного количества часов, например четырех или шести. В зависимости от программы страхования могут покрываться расходы на питание, трансфер, отель или даже дополнительные билеты. Однако многие базовые полисы ограничиваются только фиксированной выплатой или возвратом стоимости билета.

Стоимость таких страховок невелика — от 1 до 5% от суммы билета или тура. Однако при длительном или международном перелете это может оказаться выгодным вложением. Особенно актуальна страховка при перелетах со стыковками.

Если один рейс задерживается, и пассажир опаздывает на следующий, а билеты куплены отдельно, компенсации от авиакомпаний добиться крайне сложно. В этом случае страховка — единственный способ защитить свои расходы.

Если же стыковка входит в единый билет, ответственность за пересадку несет перевозчик, и в случае опоздания компенсация возможна даже без полиса.

Чтобы получить выплату по страховке, необходимо собрать документы:

- билет, посадочный талон;

- справку от авиакомпании с указанием причины задержки или отмены рейса;

- чеки на дополнительные расходы.

При наступлении страхового случая – невылете или задержке рейса – важно сразу обратиться в авиакомпанию и получить все подтверждения в письменном виде. Полис может не предусматривать выплату в случае задержки рейса из-за погодных условий или форс-мажора, если эти обстоятельства исключены из покрытия. Кроме того, даже при наличии страховки пассажир может получить отказ, если заранее не прочитал договор и не понял условий выплат.

Чтобы минимизировать риски, лучше оформлять страховку с расширенным покрытием, проверять список страховых случаев, сохранять все чеки и документы, подтверждающие дополнительные расходы.