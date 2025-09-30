Обязательные вещи в автомобиле

Вопрос: «Что должно быть в машине?»

Ирина С.

Обязанности водителей прописаны в Правилах дорожного движения. Есть вещи, которые автомобилистам нужно иметь по закону — это не право, а требование.

1. Документы. Инспекторам по требованию нужно предъявить:

- права;

- свидетельство о регистрации транспортного средства;

- полис ОСАГО — может быть в электронном виде;

- подтверждение инвалидности — если на транспорте установлен знак «Инвалид».

Штраф за езду без документов — 500 руб.

2. Знак аварийной остановки. Водители обязаны устанавливать его при ДТП, вынужденной остановке в запрещенных местах или там, где другие водители могут не заметить стоящий автомобиль. Если не выставить знак при ДТП — штраф 1000 руб.

3. Аптечка. Для оказания первой помощи пострадавшим в случае ДТП. Отсутствие аптечки и знака аварийной остановки больше не являются причинами, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. За факт отсутствия инспекторы не штрафуют, но обязанность водителей оказывать первую помощь и выставлять знак аварийной остановки по-прежнему прописана в ПДД.

4. Куртка, жилет или жилет-накидка со светоотражающими полосами. Их нужно надевать:

- при нахождении на проезжей части или обочине;

- в случае вынужденной остановки или ДТП;

- вне населенных пунктов;

- в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.

Штраф без жилета при ДТП — 1000 руб.

5. Детское автокресло. При перевозке детей до 7 лет. Штраф за отсутствие автокресла — 3000 руб.