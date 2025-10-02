Общество 02.10.2025 в 09:00

Кредитный договор

Что важно знать?
Кредитный договор
Вопрос: «На что обращать внимание при подписании кредитного договора?»

По данным Банка России, почти половина заемщиков тратят на чтение кредитного договора меньше пяти минут. Итог — переплата по процентам и лишние услуги, которые можно было не подключать. Причины у всех разные. Но главное — спешка, которая выгодна только банку.

Что мешает понять договор:

— канцелярия и сложные термины. Текст пишут так, что без опыта разобраться сложно;

— много страниц, внимание рассеивается;

— отсылки к тарифам и приложениям. Часто там спрятаны ключевые условия;

— нажим на скорость — в офисе торопят, онлайн всё подписывается в один клик. Как действовать, чтобы не потерять деньги:

— берите договор домой или сохраняйте его электронную версию. Закон не обязывает подписывать сразу;

— читайте всё: процентная ставка и полная стоимость кредита; график платежей; штрафы и комиссии; условия изменения ставки; тарифы на обслуживание;

— проверяйте отсылки — тарифы, приложения, правила страхования;

— отказывайтесь от лишнего. Большинство допуслуг можно убрать до или после подписания (14 дней на возврат, по страховкам — 30 дней). 

Исключение — обязательное страхование залога по ипотеке;

— учитесь видеть навязывание: если говорят «без дебетовой карты кредит не одобрим» — требуйте письменное подтверждение. Чаще всего это неправда;

— считайте выгоду. Если допуслуга снижает ставку — сравните выгоду со стоимостью услуги.

При прочтении проверяйте каждую строчку! Главное правило: кредит — это не просто деньги, это обязательство на годы.

справбюро

ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

