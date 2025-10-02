Кредитный договор
Вопрос: «На что обращать внимание при подписании кредитного договора?»
По данным Банка России, почти половина заемщиков тратят на чтение кредитного договора меньше пяти минут. Итог — переплата по процентам и лишние услуги, которые можно было не подключать. Причины у всех разные. Но главное — спешка, которая выгодна только банку.
Что мешает понять договор:
— канцелярия и сложные термины. Текст пишут так, что без опыта разобраться сложно;
— много страниц, внимание рассеивается;
— отсылки к тарифам и приложениям. Часто там спрятаны ключевые условия;
— нажим на скорость — в офисе торопят, онлайн всё подписывается в один клик. Как действовать, чтобы не потерять деньги:
— берите договор домой или сохраняйте его электронную версию. Закон не обязывает подписывать сразу;
— читайте всё: процентная ставка и полная стоимость кредита; график платежей; штрафы и комиссии; условия изменения ставки; тарифы на обслуживание;
— проверяйте отсылки — тарифы, приложения, правила страхования;
— отказывайтесь от лишнего. Большинство допуслуг можно убрать до или после подписания (14 дней на возврат, по страховкам — 30 дней).
Исключение — обязательное страхование залога по ипотеке;
— учитесь видеть навязывание: если говорят «без дебетовой карты кредит не одобрим» — требуйте письменное подтверждение. Чаще всего это неправда;
— считайте выгоду. Если допуслуга снижает ставку — сравните выгоду со стоимостью услуги.
При прочтении проверяйте каждую строчку! Главное правило: кредит — это не просто деньги, это обязательство на годы.