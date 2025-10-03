Пополнение банковской карты чужими деньгами

Вопрос: «Что делать, если кто-то по ошибке перевел на банковскую карту деньги?»

Алексей Иванович С.

Если вам поступил перевод от незнакомого человека, вполне вероятно, деньги пришли от мошенников. Злоумышленники могут переводить деньги на чужие карты, чтобы:

- запутать следы при отмывании денег — в таком случае они просят вернуть деньги на другой счет и могут даже предложить оставить часть средств себе как плату «за беспокойство». Если вы согласитесь, станете соучастником преступления;

- потребовать вернуть деньги на определенный счет, а после этого шантажировать жертву — например, заявлять, что против нее завели уголовное дело из-за финансирования преступников.

Чтобы не стать соучастником:

1. сообщите в ваш банк о переводе денег от незнакомца;

2. обратитесь в отделение лично и напишите заявление, чтобы деньги вернули отправителю.

В банке вам расскажут, что делать дальше и нужно ли идти в полицию.

Если после перевода вам звонят, просят вернуть деньги или угрожают — немедленно сообщите в правоохранительные органы.