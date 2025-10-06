Детский сад: условия и нормы
Вопрос: «Какие условия для детей есть в детском саду?»
Каждый родитель может сам решить, в какой детский сад будет ходить его ребёнок — государственный или частный. Но право на дошкольное образование в России есть у всех детей.
В садах группы формируются по возрасту, времени пребывания и особенностям здоровья.
По возрасту:
- ясли: 1,5–3 года;
- младшая: 3–4 года;
- средняя: 4–5 лет;
- старшая: 5–6 лет;
- подготовительная: 6–7 лет.
Количество детей в группе регулируется СанПиН:
- до 3 лет — не более 15 человек;
- 3–4 года — до 20;
- 4–5 лет — до 22;
- старшие группы — до 25.
По направленности:
- общеразвивающие — стандартная программа;
- оздоровительные — для часто болеющих детей и только по справке от врача;
- компенсирующие — для детей с особенностями развития, в таком случае нужно заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- комбинированные — совместное обучение детей с ОВЗ и без;
- группы присмотра и ухода — без образовательной программы.
По времени пребывания:
- кратковременные — до 5 часов;
- сокращённого дня — 8–10 часов;
- полного дня — 10–12 часов;
- продлённого дня — 13–14 часов;
- круглосуточные.
Государственные сады работают по Федеральной образовательной программе (ФОП). По ней детей учат:
- правильной речи;
- основам счёта, чтения, логики, моторики;
- творчеству и музыке;
Иногда в садах бывают дополнительные кружки.