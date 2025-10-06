Детский сад: условия и нормы

Вопрос: «Какие условия для детей есть в детском саду?»

Каждый родитель может сам решить, в какой детский сад будет ходить его ребёнок — государственный или частный. Но право на дошкольное образование в России есть у всех детей.

В садах группы формируются по возрасту, времени пребывания и особенностям здоровья.

По возрасту:

- ясли: 1,5–3 года;

- младшая: 3–4 года;

- средняя: 4–5 лет;

- старшая: 5–6 лет;

- подготовительная: 6–7 лет.

Количество детей в группе регулируется СанПиН:

- до 3 лет — не более 15 человек;

- 3–4 года — до 20;

- 4–5 лет — до 22;

- старшие группы — до 25.

По направленности:

- общеразвивающие — стандартная программа;

- оздоровительные — для часто болеющих детей и только по справке от врача;

- компенсирующие — для детей с особенностями развития, в таком случае нужно заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

- комбинированные — совместное обучение детей с ОВЗ и без;

- группы присмотра и ухода — без образовательной программы.

По времени пребывания:

- кратковременные — до 5 часов;

- сокращённого дня — 8–10 часов;

- полного дня — 10–12 часов;

- продлённого дня — 13–14 часов;

- круглосуточные.

Государственные сады работают по Федеральной образовательной программе (ФОП). По ней детей учат:

- правильной речи;

- основам счёта, чтения, логики, моторики;

- творчеству и музыке;

Иногда в садах бывают дополнительные кружки.