Общество 06.10.2025 в 09:00

Детский сад: условия и нормы

Разберем основные условия
A- A+
Текст: Номер один
Детский сад: условия и нормы

Вопрос: «Какие условия для детей есть в детском саду?»

Каждый родитель может сам решить, в какой детский сад будет ходить его ребёнок — государственный или частный. Но право на дошкольное образование в России есть у всех детей.

В садах группы формируются по возрасту, времени пребывания и особенностям здоровья.

По возрасту:

- ясли: 1,5–3 года;

- младшая: 3–4 года;

- средняя: 4–5 лет;

- старшая: 5–6 лет;

- подготовительная: 6–7 лет.

Количество детей в группе регулируется СанПиН:

- до 3 лет — не более 15 человек;

- 3–4 года — до 20;

- 4–5 лет — до 22;

- старшие группы — до 25.

По направленности:

- общеразвивающие — стандартная программа;

- оздоровительные — для часто болеющих детей и только по справке от врача;

- компенсирующие — для детей с особенностями развития, в таком случае нужно заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

- комбинированные — совместное обучение детей с ОВЗ и без;

- группы присмотра и ухода — без образовательной программы.

По времени пребывания:

- кратковременные — до 5 часов;

- сокращённого дня — 8–10 часов;

- полного дня — 10–12 часов;

- продлённого дня — 13–14 часов;

- круглосуточные.

Государственные сады работают по Федеральной образовательной программе (ФОП). По ней детей учат:

- правильной речи;

- основам счёта, чтения, логики, моторики;

- творчеству и музыке;

Иногда в садах бывают дополнительные кружки.

Теги
справбюро

Все новости

Север Бурятии снова трясет
06.10.2025 в 09:54
В Бурятии судоводителя покарали рублем за просроченный диплом
06.10.2025 в 09:49
Бастрыкин взял на контроль расследование жестокого двойного убийства в Бурятии
06.10.2025 в 09:34
Борец из Бурятии блеснул на кубке министра обороны РФ
06.10.2025 в 09:34
В Улан-Удэ пешехода протащили по дороге
06.10.2025 в 09:21
На перевале в Бурятии – снег и гололед
06.10.2025 в 09:19
Детский сад: условия и нормы
06.10.2025 в 09:00
Жители Улан-Удэ встали на защиту своих кошельков
06.10.2025 в 06:00
Из Иркутска самолёт полетит на Аляску
05.10.2025 в 15:14
Улан-удэнский педагог получила звание «Заслуженный учитель России»
05.10.2025 в 13:57
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Бурятии судоводителя покарали рублем за просроченный диплом
Он продолжал возить людей
06.10.2025 в 09:49
На перевале в Бурятии – снег и гололед
Водителям не рекомендуют ехать там на летней резине
06.10.2025 в 09:19
Жители Улан-Удэ встали на защиту своих кошельков
Горожане требуют от ТГК-14 не чинить препятствия в установке приборов учета
06.10.2025 в 06:00
Улан-удэнский педагог получила звание «Заслуженный учитель России»
Ольга Алагуева из школы №49 готовит стобалльников по ЕГЭ
05.10.2025 в 13:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru