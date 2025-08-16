Общество 16.08.2025 в 13:48

В Бурятию прибыли монгольские военнослужащие

Они примут участие в совместных учениях «Селенга-2025»
Текст: Номер один
В рамках подготовки к международным российско-монгольским учениям «Селенга-2025» в наш регион прибыли военнослужащие Вооруженных сил Монголии.

Совместные маневры пройдут в приграничном районе, где сводная тактическая группа из российских и монгольских военных отработает взаимодействие по освобождению условно захваченного объекта. В ходе учений подразделениям предстоит выполнить задачу по вытеснению «противника» с занятых позиций.

Учения «Селенга» являются традиционным мероприятием, укрепляющим военное сотрудничество между Россией и Монголией. Ежегодные маневры позволяют странам совершенствовать оперативную совместимость подразделений и обмениваться боевым опытом.

Теги
Монголия Бурятия военные

