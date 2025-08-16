Школы Улан-Удэ готовы к 1 сентября

В Улан-Удэ завершилась приемка образовательных учреждений к началу учебного года 2025-2026. Все 56 школ города, включая школу №8 в микрорайоне Бурвод, успешно прошли проверку межведомственной комиссии и готовы к встрече учащихся 1 сентября.

В школе №8 полностью обновлена учебная инфраструктура: кабинеты оборудованы новой мебелью и техническими средствами для педагогов. Особое внимание уделено безопасности – на территории школы обустроен контрольно-пропускной пункт.

В рамках федерального проекта «Дом Юнармии» учреждение получило оборудование на сумму более миллиона рублей. Это позволит создать современную площадку для подготовки юнармейцев. Также в новом учебном году продолжат работу группы продленного дня для первоклассников.

По данным администрации города, в предстоящем учебном году за парты сядут 67 457 учащихся, включая 5 865 первоклассников. Приемку школ проводила межведомственная комиссия с участием представителей Росгвардии, Комитета по образованию, Комбината городского питания и Комитета по ГО и ЧС.