В Улан-Удэ на двух котельных выявили нарушения сроков ремонтных работ

Прокуратура Советского района провела проверку готовности объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Сотрудники надзорного ведомства выявили серьезные нарушения в темпах выполнения ремонтных работ на важных городских котельных.

В настоящее время на котельных в поселке Аэропорт и микрорайоне Заречный ведутся работы по капитальному ремонту: насосного оборудования, системы шлакозолоудаления и котлов.

Однако, как установила прокуратура, темпы выполнения этих работ не соответствуют необходимым срокам, что может поставить под угрозу своевременную подготовку к отопительному сезону.

В связи с этим надзорное ведомство внесло официальное представление об устранении нарушений директору филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14». В документе содержатся требования ускорить темпы ремонтных работ и обеспечить готовность объектов к началу отопительного сезона.