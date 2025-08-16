В Бичуре задержали пьяного водителя

В Бичуре сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя благодаря своевременному сообщению от внимательного очевидца.

При проверке алкотестер показал у мужчины 0,94 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму.

Несмотря на объективные результаты теста, водитель продолжал настаивать на своей трезвости. «Я вообще не пил», - заявлял он заплетающимся языком, что только подтверждало его состояние.