Общество 16.08.2025 в 14:30

В Бичуре задержали пьяного водителя

Сделать это удалось благодаря сигналу бдительного очевидца
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Бичуре задержали пьяного водителя
скриншот

В Бичуре сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя благодаря своевременному сообщению от внимательного очевидца.

При проверке алкотестер показал у мужчины 0,94 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму.

Несмотря на объективные результаты теста, водитель продолжал настаивать на своей трезвости. «Я вообще не пил», - заявлял он заплетающимся языком, что только подтверждало его состояние.

Теги
алкоголь водители

Все новости

Российские пловцы установили мировой рекорд, переплыв Байкал
16.08.2025 в 14:51
В Бичуре задержали пьяного водителя
16.08.2025 в 14:30
В Улан-Удэ на двух котельных выявили нарушения сроков ремонтных работ
16.08.2025 в 14:13
В Баргузинском районе родился двухголовый котенок-мутант
16.08.2025 в 14:05
Школы Улан-Удэ готовы к 1 сентября
16.08.2025 в 13:59
В Бурятию прибыли монгольские военнослужащие
16.08.2025 в 13:48
Серебро и почти бронза
16.08.2025 в 13:41
Аферисты продолжают разводить стариков на деньги
16.08.2025 в 13:25
Улан-Удэ частично встал в пробку
16.08.2025 в 13:18
На стройке в 115-м квартале упал кран
16.08.2025 в 13:14
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В Улан-Удэ на двух котельных выявили нарушения сроков ремонтных работ
Прокуратура Советского района бдит за подготовкой к отопительному сезону
16.08.2025 в 14:13
В Баргузинском районе родился двухголовый котенок-мутант
К сожалению, животное с редкой аномалией не смогло выжить
16.08.2025 в 14:05
Школы Улан-Удэ готовы к 1 сентября
Одна из них получила новое оборудование и усилила безопасность перед учебным годом
16.08.2025 в 13:59
В Бурятию прибыли монгольские военнослужащие
Они примут участие в совместных учениях «Селенга-2025»
16.08.2025 в 13:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru