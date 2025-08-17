Монгольских козлов переселят в Забайкалье

Сотрудники Дирекции ООПТ Забайкальского края провели экспедицию в монгольский заповедник «Их-Нарт» для предстоящего переселения в край первой группы аргали (горный баран), которого истребили люди в Забайкалье более 100 лет назад. Об этом корреспонденту «Чита.Ру» рассказал руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Александр Бузинов.Местное название этого копытного — аргали, оно соответствует монгольскому названию. Ранее, более 100–150 лет назад, архар жил и в Забайкалье, но был истреблен людьми.В заповеднике «Их-Нарт», что расположен в пустыне Гоби обитает крупнейшая популяция Аргали на планете, а именно его гобийского подвида, который генетически наиболее близок к истреблённому Забайкальскому подвиду.Экспедиция была организована для ознакомления с методами охраны и сохранения этих животных. Заповедник «Их-нарт» посещают туристы со всего мира, чтобы увидеть редчайших баранов.Благодаря усилиям сотрудников Даурского заповедника, уже готовы условия для начала переселения первой группы маточного поголовья.— Идея получила новое дыхание лишь после принятия Стратегии сохранения аргали в России, принятой Минприроды России, где упомянута наша программа восстановления в Забайкальском крае. Могу лишь сказать, что у аргали есть все возможности вернуться в Забайкалье, где их 200 лет назад было много. Помимо искусственного переселения архаров из Монголии, последние начали сами заходить на территорию региона. В конце 2024 года их заметили в Забайкалье. В последние годы в Даурский заповедник поступали сообщения об их появлении в Ононском и Акшинском районах, а два года назад копытное появилось в лесостепной части Нерчинского хребта в Борзинском районе.Фото: «Номер один»