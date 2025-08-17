Общество 17.08.2025 в 09:49
Монгольских козлов переселят в Забайкалье
Ученые восстановят популяцию истребленного людьми горного архара
Текст: Иван Иванов
Сотрудники Дирекции ООПТ Забайкальского края провели экспедицию в монгольский заповедник «Их-Нарт» для предстоящего переселения в край первой группы аргали (горный баран), которого истребили люди в Забайкалье более 100 лет назад. Об этом корреспонденту «Чита.Ру» рассказал руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Александр Бузинов.
Местное название этого копытного — аргали, оно соответствует монгольскому названию. Ранее, более 100–150 лет назад, архар жил и в Забайкалье, но был истреблен людьми.
В заповеднике «Их-Нарт», что расположен в пустыне Гоби обитает крупнейшая популяция Аргали на планете, а именно его гобийского подвида, который генетически наиболее близок к истреблённому Забайкальскому подвиду.
Экспедиция была организована для ознакомления с методами охраны и сохранения этих животных. Заповедник «Их-нарт» посещают туристы со всего мира, чтобы увидеть редчайших баранов.
Благодаря усилиям сотрудников Даурского заповедника, уже готовы условия для начала переселения первой группы маточного поголовья.
— Идея получила новое дыхание лишь после принятия Стратегии сохранения аргали в России, принятой Минприроды России, где упомянута наша программа восстановления в Забайкальском крае. Могу лишь сказать, что у аргали есть все возможности вернуться в Забайкалье, где их 200 лет назад было много. Помимо искусственного переселения архаров из Монголии, последние начали сами заходить на территорию региона. В конце 2024 года их заметили в Забайкалье. В последние годы в Даурский заповедник поступали сообщения об их появлении в Ононском и Акшинском районах, а два года назад копытное появилось в лесостепной части Нерчинского хребта в Борзинском районе.
Фото: «Номер один»
Местное название этого копытного — аргали, оно соответствует монгольскому названию. Ранее, более 100–150 лет назад, архар жил и в Забайкалье, но был истреблен людьми.
В заповеднике «Их-Нарт», что расположен в пустыне Гоби обитает крупнейшая популяция Аргали на планете, а именно его гобийского подвида, который генетически наиболее близок к истреблённому Забайкальскому подвиду.
Экспедиция была организована для ознакомления с методами охраны и сохранения этих животных. Заповедник «Их-нарт» посещают туристы со всего мира, чтобы увидеть редчайших баранов.
Благодаря усилиям сотрудников Даурского заповедника, уже готовы условия для начала переселения первой группы маточного поголовья.
— Идея получила новое дыхание лишь после принятия Стратегии сохранения аргали в России, принятой Минприроды России, где упомянута наша программа восстановления в Забайкальском крае. Могу лишь сказать, что у аргали есть все возможности вернуться в Забайкалье, где их 200 лет назад было много. Помимо искусственного переселения архаров из Монголии, последние начали сами заходить на территорию региона. В конце 2024 года их заметили в Забайкалье. В последние годы в Даурский заповедник поступали сообщения об их появлении в Ононском и Акшинском районах, а два года назад копытное появилось в лесостепной части Нерчинского хребта в Борзинском районе.
Фото: «Номер один»
Тегиприрода