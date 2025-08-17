В Бурятии отметили 90-летие Бичурского района

Накануне в Бурятии жители Бичурского района отметили 90-летие родного края. В юбилейных мероприятиях принял участие председатель Народного Хурала Владимир Павлов. Уроженец села Шибертуй поздравил всех земляков с этой важной датой.Район раскинулся от Заганских хребтов и почти до границы России с Монголией. Это место славится своей хлебосольностью и гостеприимством, у бичурской земли крепкие и надежные корни. По сей день здесь сохраняются народные традиции семейских, бурят, казаков, завещанные предками. Бичура – крупнейшее село в Забайкалье, там находится самая длинная деревенская улица в мире.Муниципалитет является лидером в республике по производству зерновых, а по животноводству входит в пятерку лучших. Успешно работает градообразующее предприятие – Окино-Ключевский угольный разрез (ООО «Угольный разрез»). Свой вклад в экономику вносит и пекарня, в которой выпекают до одной тысячи тонн хлеба в год. Также есть семья Людвиг, которая занимается производством козьего сыра.На празднике свои достижения, колоритность, самобытность во всей красе продемонстрировали все 17 поселений. На центральных улицах раскинулся ряд палаток с аппетитными угощениями, искусными работами, людьми в ярких костюмах. Руководитель республиканского парламента заглянул в каждую из них. Известного земляка везде встречали радушно – теплыми объятиями, песнями и вкусными блюдами.Местные жители удивляли гостей всеми видами мастерства. К примеру, по инициативе Малокуналейского Дома культуры умелицы из восьми сельских поселений сшили из лоскутков ткани большую карту района (3 м х 1,8 м). Основой для проекта стала обыкновенная контурная карта, затем в ход пошла фантазия. Женщины выделили свои особенности в каждом уголке родного края.Приковали внимание многих посетителей чучела зверей и птиц – оленя, рыси, косули, селезня, тетерева и др. Их сделал Константин Перелыгин.«Зверей добыли в Бичурском районе. На изготовление чучел нужно больше двух недель. Шкура натягивается на самоделку, а затем все вытягивают, сушат, заполняют материалом и прикручивают на доски. Все изделия хранятся у нас дома, их изготавливал мой дед, он занимается этим очень давно», - рассказал внук творца.По словам Владимира Павлова, на торжество в Бичуру приехали представители и главы 15-ти районов. На открытии мероприятия спикер Народного Хурала подчеркнул, что Бичурский район вносит значимый вклад в развитие республики.«Сегодня каждый житель и выходец из Бичурского района испытывает особые чувства любви к родной земле. Этот замечательный юбилей объединяет земляков, наполняет сердца гордостью и ответственностью за настоящее и будущее края. В основе достижений района лежит труд многих поколений, настоящих тружеников, живущих в мире и согласии, взаимно уважающих традиции и обычаи народов. Муниципалитет работает стабильно, имеет достижения в здравоохранении, образовании, спорте, культуре, сельском хозяйстве, в целом в экономике», - подчеркнул Владимир Павлов.Особые слова благодарности парламентарий выразил ветеранам, заложившим славные трудовые традиции, а также участникам спецоперации за их мужество, отвагу, героизм, верность воинской присяге и Родине.«Мы гордимся нашими воинами, славными сынами бичурской земли, которые сегодня достойно защищают интересы нашего Отечества в ходе специальной военной операции. Хочу поблагодарить жителей Бичурского района за существенный вклад в поддержку наших бойцов и их семей. Эту помощь нужно продолжать, ребята ее ждут, ценят», - сказал председатель Народного Хурала.Бичурский район активно участвует в различных программах, национальных проектах. Власти привлекают деньги для ремонта школ, детсадов, строительства новых объектов, чтобы не допустить оттока населения и повысить демографию.Так, в райцентр десять лет назад переехал из Улан-Удэ бывший игрок футбольной команды «Селенга» (сейчас она называется ФК «Бурятия») Алексей Байбаков. Он прибыл в гости к другу, а после встретил здесь свою любовь и остался жить. Сейчас он тренирует молодежь.«Стадион постоянно занят детьми, каждый день проходят тренировки. В прошлом году наша юношеская команда по мини-футболу завоевала во второй лиге первое место. Условия для района шикарные. К слову, многие молодые специалисты приезжают в нашу деревню работать. Двое оканчивают пединститут и будут здесь трудиться тренерами», - поделился Алексей Байбаков.Как отметила глава муниципального образования Марина Савельева, за последнее время в районе удалось возвести два физкультурно-спортивных комплекса открытого типа, большой ФСК, детскую школу искусств, открыть 12 спортивных площадок.«Гости наверняка увидели, что у нас идет масштабная стройка дороги «Улан-Удэ – Мухоршибирь – Кяхта – Бичура». Есть необходимость в возведении модульных ФАПов, инфекционного отделения и ремонте мостов. Сейчас начал работать нацпроект «Семья», в рамках которого можно ремонтировать детсады, это мы тоже будем решать. Проблемы есть, как у всех, будем над ними работать, стараться, чтобы их становилось меньше», - заключила Марина Савельева.В праздничный день в Бичуре прошли спортивные состязания по футболу, волейболу, городкам и стрельбе из национального лука, конкурс сельских поселений «Бичурские дворики» и парад поселений «Поклон тебе, мой край родной». Посетители побывали на сельскохозяйственной ярмарке «Медовый спас», выставке «Дворик мастеров» и «Бичурский сувенир», посмотрели инсталляции Колхоза им. XXI съезда КПСС и Комбината бытового обслуживания. Завершились мероприятия праздничным концертом.