Общество 18.08.2025 в 09:11

Пассажир-иностранец «обчистил» счет таксиста из Бурятии

Мошенники добрались до новой категории граждан республики
Текст: Елена Кокорина
Пассажир-иностранец «обчистил» счет таксиста из Бурятии

На уловки мошенников в минувшие выходные попался таксист одного из районов Бурятии. Вместо того, чтобы, как обычно, заработать извозом, он потерял 20 тысяч рублей.

Как рассказали в прокуратуре республики, таксисту из Иволгинского района поступил очередной вызов. Прибыв на указанный адрес, мужчине поступил звонок. Ему сказали, что такси вызвано для иностранца, поэтому попросили данные банковской карты и код из СМС-сообщения. Выполнив инструкции мошенника, он потерял 20 тыс. рублей.

Всего за минувшие выходные в Бурятии зарегистрировано 16 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители региона потеряли около 2,5 миллионов рублей. Львиная доля, а точнее – 2 миллиона 182 тысячи рублей – пришлась на улан-удэнцев.

Фото:loon.site

Теги
мошенники

