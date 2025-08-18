Общество 18.08.2025 в 09:20
Многодетная мать из Бурятии попросила больше её не искать
Марина Белых вышла на связь с родственниками
Текст: Карина Перова
Мать троих детей, которую ранее искали в селе Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии, вышла на связь с родственниками. Марина Белых сообщила им, что с ней все в порядке, и она находится в другом регионе.
Женщина написала заявление районному прокурору. Она попросила прекратить ее поиски. Заявила, что «ее никто не удерживает, претензий ни к кому нет и никто ее не бьет».
Марина пообещала родным, что вернется к концу августа. Дети сейчас находятся с родным отцом и бабушкой.
