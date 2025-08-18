Общество 18.08.2025 в 09:34

Несколько домов в Улан-Удэ отключат от горячей воды

Отключение продлится 10 дней
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ жители шести домов с сегодняшнего дня останутся без горячей воды, сообщает мэрия со ссылкой на ТГК-14. Причина этого – капитальный ремонт на сетях по улице Трубачеева.

Под отключение попадают многоквартирные дома по улице Трубачеева, 69, 71 и улице Приречная, 8, 8А, 8Б, 8В.

Вернуть горячую воду в дома обещают не ранее 28 августа.
