Несколько домов в Улан-Удэ отключат от горячей воды

В Улан-Удэ жители шести домов с сегодняшнего дня останутся без горячей воды, сообщает мэрия со ссылкой на ТГК-14. Причина этого – капитальный ремонт на сетях по улице Трубачеева.Под отключение попадают многоквартирные дома по улице Трубачеева, 69, 71 и улице Приречная, 8, 8А, 8Б, 8В.Вернуть горячую воду в дома обещают не ранее 28 августа.