Общество 18.08.2025 в 09:34
Несколько домов в Улан-Удэ отключат от горячей воды
Отключение продлится 10 дней
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ жители шести домов с сегодняшнего дня останутся без горячей воды, сообщает мэрия со ссылкой на ТГК-14. Причина этого – капитальный ремонт на сетях по улице Трубачеева.
Под отключение попадают многоквартирные дома по улице Трубачеева, 69, 71 и улице Приречная, 8, 8А, 8Б, 8В.
Вернуть горячую воду в дома обещают не ранее 28 августа.
