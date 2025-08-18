Общество 18.08.2025 в 09:43

В Улан-Удэ вновь стартовала акция «Операция Улыбка»

Благотворительный фонд работает в республике уже 14-й раз
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Евгении Лудуповой
Накануне в Улан-Удэ начала работу команда из 24 специалистов благотворительного фонда «Операция Улыбка» под руководством челюстно-лицевого хирурга Алексея Нестерова. В столицу Бурятии из разных уголков страны приехали анестезиологи, челюстно-лицевые хирурги, педиатры, стоматологи, ортодонты, логопеды, психолог, медицинские сестры и др.

Фонд «Операция Улыбка» работает в республике уже 14-й раз. Консультации и осмотр почти ста детей проходят на базе Республиканской стоматологической поликлиники. После обследования отберут группу юных пациентов, которым в Республиканской клинической больнице имени Семашко проведут оперативное лечение по исправлению челюстно-лицевых аномалий. Акция пройдет до 23 августа.

«Эта акция – яркий пример того, как командная, качественная и бережная медицинская помощь меняет жизнь к лучшему с заботой о подрастающем поколении. Фонд организует бесплатные реконструктивные операции детям с врожденными деформациями лица – в первую очередь расщелиной губы и нёба. Вовремя проведённая операция меняет судьбу ребёнка: помогает полноценно питаться, говорить и социализироваться», - отметила глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова.
