В Бурятии дрон заснял прогулки сибирской косули

С помощью дрона в Бурятии засняли неспешную прогулку косули. Видео было снято в Забайкальском национальном парке. Съёмку провёл Сергей Сураев, а монтаж выполнил Лубсан Чагдуров. Вместе с наложенной на видеоряд музыкой, видео получилось релаксирующим.

- Сибирская косуля грациозно вышагивает по травянистому участку, собирает самое вкусное и неспешно жуёт. Смотрите со звуком, чтобы максимально погрузиться в тишину и спокойствие заповедной земли, - написали в ТГ-канале «Заповедного Подлеморья».

Фото: «Заповедное Подлеморье»