Общество 18.08.2025 в 09:48
В Бурятии дрон заснял прогулки сибирской косули
Видео поделились в Забайкальском нацпарке
Текст: Елена Кокорина
С помощью дрона в Бурятии засняли неспешную прогулку косули. Видео было снято в Забайкальском национальном парке. Съёмку провёл Сергей Сураев, а монтаж выполнил Лубсан Чагдуров. Вместе с наложенной на видеоряд музыкой, видео получилось релаксирующим.
- Сибирская косуля грациозно вышагивает по травянистому участку, собирает самое вкусное и неспешно жуёт. Смотрите со звуком, чтобы максимально погрузиться в тишину и спокойствие заповедной земли, - написали в ТГ-канале «Заповедного Подлеморья».
Фото: «Заповедное Подлеморье»
Тегиприрода