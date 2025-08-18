Общество 18.08.2025 в 10:25

Демографический упадок отразился на школах Улан-Удэ

В столице Бурятии вновь сократилось число первоклассников
Текст: Петр Санжиев
Демографический упадок отразился на школах Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
В новом учебном году в школы Улан-Удэ пойдут примерно 67457 учащихся. Среди них будет около 5900 первоклассников. По текущей оценке Комитета по образованию мэрии города, это на 500 первоклассников меньше, чем в прошлом году. 

Конечно, запись в 1 класс еще продолжается, но тенденция ясна. В прошлом году также наблюдалось сокращение количества первоклассников. Подобная картина отмечается во многих городах и регионах страны. В комитете считают, что снижение продолжится, наверное, еще года два. 

Отметим, что дети иностранных мигрантов, которых их родители планировали отправить учиться, летом сдавали тест на знание русского языка. Центр тестирования был создан на базе школы №51. Из семи детей мигрантов шестеро успешно прошли тестирование. Кстати, Центр будет действовать круглогодично, так как мигранты из других стран с детьми могут появиться в любой момент. 
школа

Демографический упадок отразился на школах Улан-Удэ
