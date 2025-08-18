Бизнесмен из Бурятии безвозмездно снабжает семьи бойцов СВО дровами

В Бурятии лесники Бичурского района благодарят своего земляка за большое сердце. Неравнодушный предприниматель из Окино-Ключей Владимир Разуваев безвозмездно, на постоянной основе доставляет дрова близким родственникам бойцов СВО и оказывает прочую помощь.«Он регулярно участвует во всех мероприятиях, организованных лесничеством. Это и активная противопожарная профилактика, участие в тушении лесных пожаров, в отправке древесины на СВО для строительства блиндажей», - рассказал главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.Только за последний год бизнесмен заготовил и доставил 6 машин дров семьям участникам спецоперации. Благородную миссию Владимир взял на себя сам и наверняка по зову отцовского сердца. Его сын полтора года находится в зоне боевых действий. Он неоднократно был поощрён командованием части, имеет боевые награды, принимал участие в параде Победы этого года.