Общество 18.08.2025 в 10:41

Бизнесмен из Бурятии безвозмездно снабжает семьи бойцов СВО дровами

Лесники поблагодарили Владимира Разуваева за большое сердце
A- A+
Текст: Карина Перова
Бизнесмен из Бурятии безвозмездно снабжает семьи бойцов СВО дровами
Фото: Республиканское агентство лесного хозяйства
В Бурятии лесники Бичурского района благодарят своего земляка за большое сердце. Неравнодушный предприниматель из Окино-Ключей Владимир Разуваев безвозмездно, на постоянной основе доставляет дрова близким родственникам бойцов СВО и оказывает прочую помощь.

«Он регулярно участвует во всех мероприятиях, организованных лесничеством. Это и активная противопожарная профилактика, участие в тушении лесных пожаров, в отправке древесины на СВО для строительства блиндажей», - рассказал главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.

Только за последний год бизнесмен заготовил и доставил 6 машин дров семьям участникам спецоперации. Благородную миссию Владимир взял на себя сам и наверняка по зову отцовского сердца. Его сын полтора года находится в зоне боевых действий. Он неоднократно был поощрён командованием части, имеет боевые награды, принимал участие в параде Победы этого года.
Теги
помощь дрова благотворительность

Все новости

Школьников Бурятии защитят от перегрузок
18.08.2025 в 11:40
В Бурятии посреди ночи загорелся двухквартирный брусовой дом
18.08.2025 в 11:34
В Бурятии утренняя велопробежка для юноши закончилась госпитализацией
18.08.2025 в 11:33
На берегу Байкала в Бурятии впервые окольцевали ястребиную сову
18.08.2025 в 11:14
Житель Улан-Удэ задушил жену, обещавшую его посадить
18.08.2025 в 11:03
Бизнесмен из Бурятии безвозмездно снабжает семьи бойцов СВО дровами
18.08.2025 в 10:41
Демографический упадок отразился на школах Улан-Удэ
18.08.2025 в 10:25
Отдохнувшая и пьяная автоледи в Бурятии устроила ДТП возвращаясь с озера
18.08.2025 в 10:21
Шампиньоны «взорвали» асфальт в центре Улан-Удэ
18.08.2025 в 10:14
Бурятия вошла в топ регионов по качеству реализации мастер-планов
18.08.2025 в 10:14
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Школьников Бурятии защитят от перегрузок
В новом учебном году в школах грядет целый ряд изменений
18.08.2025 в 11:40
На берегу Байкала в Бурятии впервые окольцевали ястребиную сову
Птицу во время вечернего обхода обнаружили в большой «Рыбачинской» ловушке
18.08.2025 в 11:14
Демографический упадок отразился на школах Улан-Удэ
В столице Бурятии вновь сократилось число первоклассников
18.08.2025 в 10:25
В Бурятии дрон заснял прогулки сибирской косули
Видео поделились в Забайкальском нацпарке
18.08.2025 в 09:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru