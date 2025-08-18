На берегу Байкала в Бурятии впервые окольцевали ястребиную сову

В Бурятии орнитологи Байкальского заповедника впервые за более чем 30 сезонов работы станции кольцевания птиц «Байкальская» смогли окольцевать ястребиную сову. Птицу во время вечернего обхода волонтёры обнаружили в большой «Рыбачинской» ловушке.«В луче фонаря выхватываю белую тень, мелькнувшую у самого птицеприёмника. Смотрю, а там ястреб – зацепился за сетку вверх ногами, весь растопырился, щёлкает клювом. Последнее меня немножко насторожило, но я решил, что он ведёт себя как сова от избытка чувств. Поэтому только когда я взял птицу в руки и рассмотрел, я понял, что это никакой не ястреб, а полноценная сова. В этот момент я уже очень сильно удивился, потому что раньше я держал сову только один раз – и это был мохноногий сычик, который в два раза меньше! Взволнованный, я понёс пернатую драгоценность в домик кольцевания», – поделился волонтёр Артём.Выяснилось, что в руках орнитологов вид, который ещё ни разу здесь не отлавливался – ястребиная сова. Она обитает на территории Байкальского заповедника и Алтачейского заказника, но на самом берегу озера птиц ни разу не замечали.«И по окраске, и по поведению ястребиная сова действительно напоминает дневную хищную птицу. На присаде она подаётся телом немного вперёд, в отличие от остальных сов, которые сидят «столбиком», а при волнении покачивает хвостом вверх-вниз. Отмечается не только ночная, но и сумеречная, и даже дневная активность. Также описаны случаи, что ястребиная сова во время охоты может подзависать на месте – почти как мелкий сокол пустельга», - рассказали специалисты Байкальского государственного заповедника.