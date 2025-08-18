Общество 18.08.2025 в 11:14

На берегу Байкала в Бурятии впервые окольцевали ястребиную сову

Птицу во время вечернего обхода обнаружили в большой «Рыбачинской» ловушке
A- A+
Текст: Карина Перова
На берегу Байкала в Бурятии впервые окольцевали ястребиную сову
Фото: ФГБУ «Байкальский государственный заповедник», Александр Викторов
В Бурятии орнитологи Байкальского заповедника впервые за более чем 30 сезонов работы станции кольцевания птиц «Байкальская» смогли окольцевать ястребиную сову. Птицу во время вечернего обхода волонтёры обнаружили в большой «Рыбачинской» ловушке.

«В луче фонаря выхватываю белую тень, мелькнувшую у самого птицеприёмника. Смотрю, а там ястреб – зацепился за сетку вверх ногами, весь растопырился, щёлкает клювом. Последнее меня немножко насторожило, но я решил, что он ведёт себя как сова от избытка чувств. Поэтому только когда я взял птицу в руки и рассмотрел, я понял, что это никакой не ястреб, а полноценная сова. В этот момент я уже очень сильно удивился, потому что раньше я держал сову только один раз – и это был мохноногий сычик, который в два раза меньше! Взволнованный, я понёс пернатую драгоценность в домик кольцевания», – поделился волонтёр Артём.

Выяснилось, что в руках орнитологов вид, который ещё ни разу здесь не отлавливался – ястребиная сова. Она обитает на территории Байкальского заповедника и Алтачейского заказника, но на самом берегу озера птиц ни разу не замечали.

«И по окраске, и по поведению ястребиная сова действительно напоминает дневную хищную птицу. На присаде она подаётся телом немного вперёд, в отличие от остальных сов, которые сидят «столбиком», а при волнении покачивает хвостом вверх-вниз. Отмечается не только ночная, но и сумеречная, и даже дневная активность. Также описаны случаи, что ястребиная сова во время охоты может подзависать на месте – почти как мелкий сокол пустельга», - рассказали специалисты Байкальского государственного заповедника.
Теги
ястребиная сова Байкальский заповедник кольцевание

Все новости

Школьников Бурятии защитят от перегрузок
18.08.2025 в 11:40
В Бурятии посреди ночи загорелся двухквартирный брусовой дом
18.08.2025 в 11:34
В Бурятии утренняя велопробежка для юноши закончилась госпитализацией
18.08.2025 в 11:33
На берегу Байкала в Бурятии впервые окольцевали ястребиную сову
18.08.2025 в 11:14
Житель Улан-Удэ задушил жену, обещавшую его посадить
18.08.2025 в 11:03
Бизнесмен из Бурятии безвозмездно снабжает семьи бойцов СВО дровами
18.08.2025 в 10:41
Демографический упадок отразился на школах Улан-Удэ
18.08.2025 в 10:25
Отдохнувшая и пьяная автоледи в Бурятии устроила ДТП возвращаясь с озера
18.08.2025 в 10:21
Шампиньоны «взорвали» асфальт в центре Улан-Удэ
18.08.2025 в 10:14
Бурятия вошла в топ регионов по качеству реализации мастер-планов
18.08.2025 в 10:14
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Школьников Бурятии защитят от перегрузок
В новом учебном году в школах грядет целый ряд изменений
18.08.2025 в 11:40
Бизнесмен из Бурятии безвозмездно снабжает семьи бойцов СВО дровами
Лесники поблагодарили Владимира Разуваева за большое сердце
18.08.2025 в 10:41
Демографический упадок отразился на школах Улан-Удэ
В столице Бурятии вновь сократилось число первоклассников
18.08.2025 в 10:25
В Бурятии дрон заснял прогулки сибирской косули
Видео поделились в Забайкальском нацпарке
18.08.2025 в 09:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru