Школьников Бурятии защитят от перегрузок

Об изменениях, которые в новом учебном году ожидают школьников, рассказали сегодня в Комитете по образованию мэрии Улан-Удэ.Так, в 6-7 классах отменены уроки обществознания. С 1 сентября этого года его будут изучать только в 8-9 классах, а с 1 сентября 2026 года – лишь в 9 классах.А история вырастет в объеме. В частности, добавляется модуль по истории родного края. В последнее время возобладало мнение, что более широкое преподавание истории сегодня важно с точки зрения укрепления суверенитета государства и поддержки патриотизма.Одна из значимых школьных новинок - федеральные власти утвердили единое расписание (раньше школы сами составляли расписание).«Это связано прежде всего с выравниванием учебной нагрузки на наших ребят, чтобы не допускать перегрузки. Самые сложные предметы не будут изучаться в один день. Представлено несколько вариантов расписаний, школа имеет право выбора. Также школа имеет возможность в зависимости от своей особенности вносить изменения», - рассказала председатель Комитета по образованию Анна Батурина.Школьников обрадует то, что теперь определен объем домашнего задания для каждой возрастной группы. Школы обязаны соблюдать утвержденные цифры. Объем «домашки» теперь должен снизиться. Это, как говорят в Комитете по образованию, также имеет цель защитить детей от перегрузок.Однако в школах учебный план проводимых уроков меньше не станет. В то же время в отношении контрольных работ установлено, что они должны быть в объеме не более 10 процентов от учебного плана.