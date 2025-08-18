Общество 18.08.2025 в 12:26

Жителям Улан-Удэ рассказали, где они смогут набрать воду

На время массового отключения организуют 22 точки раздачи воды
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителям Улан-Удэ рассказали, где они смогут набрать воду
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как уже сообщал «Номер один», с 9 часов вечера 20 августа жителей Улан-Удэ ждет масштабное отключение холодной воды. Оно затронет весь Железнодорожный район (кроме поселков Восточный и Загорск), а также станцию Дивизионная и посёлок Стеклозавод. Отключение продлиться до 9 часов вечера 21 августа. Однако, вода появится только к утру следующего дня.

– Во время отключения будут проводиться плановые работы по замене запорной арматуры на водопроводной сети. Это необходимо для модернизации и повышения надежности городского водоснабжения. Работы предотвратят аварии и улучшат стабильность подачи воды жителям. После отключения воды система будет полностью опустошена, что необходимо для безопасного и качественного проведения замены арматуры. В течение суток мы проведем заполнение системы и гидравлическое тестирование. Ожидается, что гидравлическое давление в сети полностью восстановится к 8 часам утра 22 августа, – рассказал директор МУП «Водоканал» Валерий Нагибнев.


Как сообщили сегодня в мэрии Улан-Удэ, подвоз воды будет организован на 22 точках в зоне отключения. Для 18 точек в Железнодорожном районе были закуплены и подготовлены 10 мобильных резервуаров для более эффективного обеспечения водой, сообщили в «Водоканале». Каждый резервуар имеет объем 1000 литров и будет пополняться по мере опустошения. Для контроля и помощи на месте будет присутствовать дежурный сотрудник предприятия.

Для минимизации неудобств горожан просят заранее запастись необходимым количеством воды.

Адреса подвоза воды


Железнодорожный район: 

1) ул. Целинная, 10. Продуктовый магазин «Mr.Вкус» 

2) ДНТ «Ургы», ул. Ветеранов 

3) ул. Норильская, возле конечной маршрута № 59 

4) ул. Октябрьская, 37-39, напротив старой барахолки 

5) ул. Буйко, 17

6) ул. Комсомольская, 16

7) ул. Дарвина, 36. Конечная маршрута № 95

8) ул. Моховая, 6

9) проспект 50-летия Октября, 2/1, площадь Комсомольская

10) ул. Красноармейская, 24. Сквер «Серебряной воды»

11) ул. Московская, 1. Городская поликлиника №6

12) ул. Пестеля, 8а. ТЦ «Абсолют»

13) ул. Цивилева, 41. Центр профилактики и борьбы со СПИД

14) ул. Дзержинского, напротив 1а 

15) ул. Добролюбова, 5

16) ул. Юного Коммунара, 3. Отделение Городской поликлиники №6

17) ул. Революции 1905 года, 100, напротив школы №26

18) ул. Чертенкова, 106
 
Советский район: 

1) мкрн Стеклозавод, ул. Батожабая, 6

2) ул. Керамическая, 5

3) ст. Дивизионная, 545

4) ст. Дивизионная, 12 

Расположение точек с водой можно посмотреть на сайте.
Теги
холодная вода отключение

Все новости

Свыше десятка улан-удэнцев оказались в больнице после употребления алкоголя
18.08.2025 в 13:19
Дорожники отремонтировали более 100 км федеральных трасс «Байкал» и Култук – Монды
18.08.2025 в 13:02
У водителя из Бурятии изъяли дюжину кустов маковой соломки
18.08.2025 в 12:56
Предпринимателей Бурятии, уклоняющихся от использования касс, начали активно наказывать
18.08.2025 в 12:28
Жителям Улан-Удэ рассказали, где они смогут набрать воду
18.08.2025 в 12:26
В поселке Бурятии вандалы вырвали новенькие качели на площадке
18.08.2025 в 12:25
В Бурятии у подножия Баргузинского хребта прошел шахматный турнир
18.08.2025 в 12:08
Школьников Бурятии защитят от перегрузок
18.08.2025 в 11:40
В Бурятии посреди ночи загорелся двухквартирный брусовой дом
18.08.2025 в 11:34
В Бурятии утренняя велопробежка для юноши закончилась госпитализацией
18.08.2025 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Свыше десятка улан-удэнцев оказались в больнице после употребления алкоголя
Статистику выходных дней опубликовали в БСМП
18.08.2025 в 13:19
Дорожники отремонтировали более 100 км федеральных трасс «Байкал» и Култук – Монды
Это 80% от плана, остальные работы должны завершить до первых холодов
18.08.2025 в 13:02
В Бурятии у подножия Баргузинского хребта прошел шахматный турнир
За звание сильнейших сражались 150 лучших шахматистов со всей республики
18.08.2025 в 12:08
Школьников Бурятии защитят от перегрузок
В новом учебном году в школах грядет целый ряд изменений
18.08.2025 в 11:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru