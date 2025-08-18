Общество 18.08.2025 в 12:26
Жителям Улан-Удэ рассказали, где они смогут набрать воду
На время массового отключения организуют 22 точки раздачи воды
Текст: Андрей Константинов
Как уже сообщал «Номер один», с 9 часов вечера 20 августа жителей Улан-Удэ ждет масштабное отключение холодной воды. Оно затронет весь Железнодорожный район (кроме поселков Восточный и Загорск), а также станцию Дивизионная и посёлок Стеклозавод. Отключение продлиться до 9 часов вечера 21 августа. Однако, вода появится только к утру следующего дня.
Как сообщили сегодня в мэрии Улан-Удэ, подвоз воды будет организован на 22 точках в зоне отключения. Для 18 точек в Железнодорожном районе были закуплены и подготовлены 10 мобильных резервуаров для более эффективного обеспечения водой, сообщили в «Водоканале». Каждый резервуар имеет объем 1000 литров и будет пополняться по мере опустошения. Для контроля и помощи на месте будет присутствовать дежурный сотрудник предприятия.
Для минимизации неудобств горожан просят заранее запастись необходимым количеством воды.
Железнодорожный район:
1) ул. Целинная, 10. Продуктовый магазин «Mr.Вкус»
2) ДНТ «Ургы», ул. Ветеранов
3) ул. Норильская, возле конечной маршрута № 59
4) ул. Октябрьская, 37-39, напротив старой барахолки
5) ул. Буйко, 17
6) ул. Комсомольская, 16
7) ул. Дарвина, 36. Конечная маршрута № 95
8) ул. Моховая, 6
9) проспект 50-летия Октября, 2/1, площадь Комсомольская
10) ул. Красноармейская, 24. Сквер «Серебряной воды»
11) ул. Московская, 1. Городская поликлиника №6
12) ул. Пестеля, 8а. ТЦ «Абсолют»
13) ул. Цивилева, 41. Центр профилактики и борьбы со СПИД
14) ул. Дзержинского, напротив 1а
15) ул. Добролюбова, 5
16) ул. Юного Коммунара, 3. Отделение Городской поликлиники №6
17) ул. Революции 1905 года, 100, напротив школы №26
18) ул. Чертенкова, 106
Советский район:
1) мкрн Стеклозавод, ул. Батожабая, 6
2) ул. Керамическая, 5
3) ст. Дивизионная, 545
– Во время отключения будут проводиться плановые работы по замене запорной арматуры на водопроводной сети. Это необходимо для модернизации и повышения надежности городского водоснабжения. Работы предотвратят аварии и улучшат стабильность подачи воды жителям. После отключения воды система будет полностью опустошена, что необходимо для безопасного и качественного проведения замены арматуры. В течение суток мы проведем заполнение системы и гидравлическое тестирование. Ожидается, что гидравлическое давление в сети полностью восстановится к 8 часам утра 22 августа, – рассказал директор МУП «Водоканал» Валерий Нагибнев.
4) ст. Дивизионная, 12
Расположение точек с водой можно посмотреть на сайте.
