Жителям Улан-Удэ рассказали, где они смогут набрать воду

– Во время отключения будут проводиться плановые работы по замене запорной арматуры на водопроводной сети. Это необходимо для модернизации и повышения надежности городского водоснабжения. Работы предотвратят аварии и улучшат стабильность подачи воды жителям. После отключения воды система будет полностью опустошена, что необходимо для безопасного и качественного проведения замены арматуры. В течение суток мы проведем заполнение системы и гидравлическое тестирование. Ожидается, что гидравлическое давление в сети полностью восстановится к 8 часам утра 22 августа, – рассказал директор МУП «Водоканал» Валерий Нагибнев.











Адреса подвоза воды





4) ст. Дивизионная, 12







Расположение точек с водой можно посмотреть на сайте