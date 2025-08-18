Дорожники отремонтировали более 100 км федеральных трасс «Байкал» и Култук – Монды

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал» на 80% завершило запланированные на 2025 год ремонтные работы по укладке защитных слоев износа и поверхностной обработке асфальта на федеральных трассах Култук – Монды – граница с Монголией и «Байкал».Как сообщили в ведомстве, на данный момент из запланированных 142 км приведено в нормативное состояние 115 км. Речь идет о федеральных дорогах на территории трех субъектов РФ – Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.Так, в Иркутской области подрядные организации выполнили работы по поверхностной обработке существующего асфальта на 25-километровом участке трассы Култук – Монды (отрезок 13–38 км).«Данная трасса является важнейшим транспортным коридором к контрольно-пропускному пункту «Монды-Ханх» на российско-монгольской границе. Она обеспечивает единственный доступ от автодороги Р-258 «Байкал» к Тункинскому и Окинскому районам Бурятии. Улучшение состояния этой дороги будет способствовать не только развитию региональной экономики, но и повышению качества жизни местного населения, обеспечивая надежную транспортную связь между ключевыми населенными пунктами», - отмечает Упрдор «Южный Байкал».На трассе «Байкал» в Иркутской области дорожники завершили работы по устройству защитных слоев. Отремонтирован участок протяженностью 15 км между Слюдянкой и Байкальском (119–134 км).Также введен в эксплуатацию восьмикилометровый подъезд к Байкальску (отрезок с 134-го по 142-й км), где новое асфальтобетонное покрытие уложили еще в прошлом году. В текущем сезоне здесь установлены водоотводные лотки и конструкции для сброса воды, что значительно улучшит эксплуатационные условия.Наконец, в третьем квартале 2025-го подрядные организации планируют начать работы по укладке защитных слоев на участке «Байкала» с 101-го по 111-й км (город Слюдянка).В Забайкальском крае завершен ремонт девяти километров трассы «Байкал» вблизи поселка Тарбагатай (участок с 661-го по 670-й км). До наступления первых холодов планируется завершить аналогичные работы и на участке дороги с 686-го по 691-й км.Кроме того, в нынешнем сезоне начнутся работы по устройству защитных слоев на двух участках «Байкала» – с 637-го по 639-й км и с 700-го по 703-й км. Продолжатся они и в следующем году.В Бурятии на трассе «Байкал» федеральные дорожники завершили укладку защитных слоев на двух участках дороги. В Кабанском районе вблизи поселка Танхой было заасфальтировано 20 км трассы (с 214-го по 234-й км). Также уложено восемь км асфальта в Мухоршибирском районе по направлению к поселку Бар (отрезок с 520-го по 528-й км).Дорожно-строительный сезон будет завершен устройством защитных слоев еще на двух участках трассы «Байкал». До наступления первых холодов новое покрытие появится в Кабанском районе (участок км 243 – км 248), и в пригороде Улан-Удэ на отрезке с 447-го по 449-й км.Помимо этого, в Бурятии в этом сезоне на трех участках трассы «Байкал» были установлены водоотводные лотки и конструкции для сброса воды. Это касается следующих отрезков: 259–269 км (поселок Клюевка, Кабанский район), 507-515 км (после села Десятниково, Тарбагатайский район) и 551–557 км (подъезд к селу Мухоршибирь).Поверхностная обработка существующего асфальта проведена на участке с 492-го по 498-й км трассы «Байкал» в районе села Тарбагатай Тарбагатайского района. Эта улучшит сцепные свойства дорожного покрытия, а также повысит его плотность и износостойкость.«За последние пять лет на главной артерии, связывающей запад и восток России – трассе Р-258 «Байкал», интенсивность движения большегрузных транспортных средств увеличилась в 2,7 раза. Именно поэтому силами ФКУ ежедневно проводится мониторинг состояния дороги и прилагаются усилия для своевременного проведения необходимых дорожных работ на наиболее сложных участках», - сообщили в «Южном Байкале».