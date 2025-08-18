Общество 18.08.2025 в 13:19

Свыше десятка улан-удэнцев оказались в больнице после употребления алкоголя

Статистику выходных дней опубликовали в БСМП
Текст: Елена Кокорина
Только за два прошедших выходных дня в приемный покой Больницы скорой медицинской помощи Улан-Удэ обратилось более 300 человек. 12 из них оказались на больничной койке по причине передозировки алкоголя или его сомнительного качества.

- Жаркие дни подходят к концу, но только не в нашем приёмном отделении. За прошедшие выходные помощь людей в белых халатах потребовалась 309 жителям нашей республики. Из них госпитализированы 83 человека, 10 –срочно прооперированы. Пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий 7 человек, с острым нарушением мозгового кровообращения поступили – 8, а от употребления алкоголя на больничной койке оказались 12 человек, - сообщили в БСМП.

Врачи призывают заботиться о своем здоровье, обращаться к специалистам вовремя, проходить профосмотры, всегда прислушиваться к своему организму и помнить, что любое заболевание легче предотвратить, чем лечить.

