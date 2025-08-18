Общество 18.08.2025 в 14:47
В Улан-Удэ движение на улице Борсоева вернули в прежнее русло
Сейчас все полосы открыты для машин
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ завершился ремонт на улице Борсоева в районе перекрестка с улицей Фрунзе. Там после реконструкции инженерных сетей восстановили дорожное покрытие. Сейчас все шесть полос движения по этой улице открыты для транспорта, сообщили в Комитете по строительству.
Напомним, укладывать асфальт на этом участке начали еще 11 августа, перекрыв три полосы для движения. Это стало причиной больших пробок и раздражения автомобилистов. Причем поначалу работы шли неспешно, что вызвало гнев мэра города Игоря Шутенкова. Градоначальник раскритиковал дорожников и поручил им ускориться.
Как сообщили в мэрии, сейчас масштабная реконструкция инженерных сетей в центре Улан-Удэ завершена более чем на 85%. На объектах, где все подземные работы закончились, подрядчик приступает к восстановлению асфальта. Сейчас благоустройство идёт на проспекте Победы и улице Смолина – там временно ограничено движение.
Тегидвижение