Общество 18.08.2025 в 15:18

В Бурятии будет то тепло, то прохладно

Переменчивая погода ожидает жителей республики
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
О погоде на предстоящую неделю рассказали синоптики Бурятии. По данным Гидрометцентра, в начале и в конце недели на большей части территории республики ожидается теплая погода, днем местами короткие грозовые дожди. Преобладающая температура днем составит +21…+27 градусов.

С 20 по 22 августа смещение южного циклона вызовет местами дожди различной интенсивности, грозы, по южной половине республики прогнозируются сильные дожди и ливни. Дневная температура воздуха в этот период будет не выше +15…+20 градусов.
погода

ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

