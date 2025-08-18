Пятиклассник из Бурятии развёл птицеферму

Пятиклассник из Иволгинского района Бурятии развёл птицеферму. Мальчик воспитывается в многодетной семье Петровых. Дима с детства любит животных и птиц, самостоятельно ухаживает за ними, сообщает портал ivolga-online.ru.Юный фермер начинал с закладки инкубатора кур-несушек и бройлеров, где выводилось более ста цыплят. Их раздавали знакомым, продавали, остальную часть выращивали для себя.С каждым годом птичье хозяйство росло. Так, мальчик приобрел 9 гусят. Несмотря на то, что они очень требовательны к уходу, нуждаются в постоянном внимании, Дима их вырастил и приручил.«Гуси знают его голос, слушают команды, о чем-то гогочут с ним. Их вес порой достигает более 4 кг. В этом году мальчик провел селекционный отбор и оставил 3 гуся, а в инкубаторе вывел двух гусят», - рассказали на сайте.Также в птичьем дворе вывели более 40-ка перепелок: теперь в меню Петровых всегда свежие перепелиные диетические яйца.Кроме этого, в этом году Дима начал разводить индоуток, оборудовав для них специальный бассейн. Кормит крапивой, травой, овощной ботвой, добавляет в рацион необходимые витамины. Все это измельчается, перемешивается и раскладывается в кормушки. И цыплята, и взрослое поголовье весело поглощают корм.В планах у мальчика – расширение птичника.