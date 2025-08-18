Общество 18.08.2025 в 16:11

В Бурятии один омуль теперь стоит 7280 рублей

За вылов рыбы в период нереста будут жестко карать, в том числе рублем
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии один омуль теперь стоит 7280 рублей
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии у омуля начался нерестовый период. В связи с этим его вылов сейчас находится под полным запретом. При этом в заливах Байкала и в Селенге ограничения будут действовать до 15 ноября, а на реках Хилок, Чикой и их притоках – до 31 октября 2025 года.

С началом нереста омуля МВД Бурятии объявило традиционную оперативно-профилактическую операцию «Путина-2025». Она продлиться в республике до 1 ноября 2025 года.

Как напомнили в МВД Бурятии, размер причиненного ущерба при вылове одной особи байкальского омуля в период нереста составляет 7280 рублей.

В прошлом году за незаконный вылов омуля в нерестовый период было возбуждено 25 уголовных дел. Изъято 1816 кг рыбы, 64 рыболовные сети общей длиной 3,4 км, 14 лодок, 4 лодочных мотора и 16 автомобилей.
омуль нерест

