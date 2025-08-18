Общество 18.08.2025 в 16:33
В Улан-Удэ взыскали более 336 тысяч рублей за незаконную расклейку объявлений
Недавно поймали с поличным еще одного расклейщика
Текст: Карина Перова
С начала года специалисты комитета муниципального контроля администрации Улан-Удэ выявили 47 фактов незаконной расклейки объявлений. Всего нарушителям выписали штрафы в размере 336 500 рублей.
На прошлой неделе в ходе рейда сотрудники поймали с поличным еще одного расклейщика. Его также накажут рублем. Штраф для граждан составляет от 4-х до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 15 тыс. руб.; для юридических лиц – от 40 до 60 тыс. руб.
«Размещение объявлений, баннеров, растяжек, световых коробов и иных объектов в Улан-Удэ возможно только при наличии разрешения, выданного администрацией города. Несанкционированное размещение нарушает Правила благоустройства территории и Федеральный закон «О рекламе», - напомнили в профильном комитете.
