В селе Бурятии после иска прокурора ограничили доступ к «заброшке»

В селе Петропавловка в Бурятии после иска прокурора Джидинского района ограничили доступ к заброшенному зданию. Двухэтажка представляла опасность – там разрушился пол и потолок.До этого в «заброшку» попадал кто угодно, в том числе несовершеннолетние. Это могло причинить ущерб здоровью забредших туда сельчан. Сейчас окна первого этажа заколотили.«Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании собственника ограничить доступ в здание. Джидинский районный суд требования прокурора удовлетворил, решение исполнено», - отметили в прокуратуре республики.