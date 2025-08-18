Общество 18.08.2025 в 16:56
В селе Бурятии после иска прокурора ограничили доступ к «заброшке»
Опасная двухэтажка расположилась в Петропавловке
Текст: Карина Перова
В селе Петропавловка в Бурятии после иска прокурора Джидинского района ограничили доступ к заброшенному зданию. Двухэтажка представляла опасность – там разрушился пол и потолок.
До этого в «заброшку» попадал кто угодно, в том числе несовершеннолетние. Это могло причинить ущерб здоровью забредших туда сельчан. Сейчас окна первого этажа заколотили.
«Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании собственника ограничить доступ в здание. Джидинский районный суд требования прокурора удовлетворил, решение исполнено», - отметили в прокуратуре республики.
Тегизаброшка Петропавловка