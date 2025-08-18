В Бурятии полицейский спас тонущего подростка

Сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале рассказала о полицейском из Бурятии, который спас подростка. Героем оказался оперативный дежурный Управления МВД России по Улан-Удэ младший лейтенант Максим Кущев.«Полицейский находился на отдыхе на берегу озера Гусиное, когда услышал крики, доносящиеся из воды. Оглядевшись, он увидел, что метрах в тридцати от берега уходит под воду мальчик. Не теряя ни минуты, сотрудник полиции бросился в озеро и подплыл к утопающему. Затем нырнул, взял его за руку и поднял над водой, дав возможность дышать. Поддерживая мальчика, вместе с ним вернулся на берег», - рассказала о поступке стража порядка Ирина Волк.Родители спасенного подростка поблагодарили Максима Кущева за грамотные и решительные действия, благодаря которым их сын остался жив.