Общество 18.08.2025 в 16:57

В Бурятии полицейский спас тонущего подростка

Отдых на берегу озера едва не стал для ребенка последним
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полицейский спас тонущего подростка
Фото: скриншот видео
Сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале рассказала о полицейском из Бурятии, который спас подростка. Героем оказался оперативный дежурный Управления МВД России по Улан-Удэ младший лейтенант Максим Кущев. 

«Полицейский находился на отдыхе на берегу озера Гусиное, когда услышал крики, доносящиеся из воды. Оглядевшись, он увидел, что метрах в тридцати от берега уходит под воду мальчик. Не теряя ни минуты, сотрудник полиции бросился в озеро и подплыл к утопающему. Затем нырнул, взял его за руку и поднял над водой, дав возможность дышать. Поддерживая мальчика, вместе с ним вернулся на берег», - рассказала о поступке стража порядка Ирина Волк. 

Родители спасенного подростка поблагодарили Максима Кущева за грамотные и решительные действия, благодаря которым их сын остался жив.
