Общество 18.08.2025 в 17:16
В Улан-Удэ открылась выставка в честь 95-летия Стеклозавода
В экспозиции представлены архивные фотографии и документы
Текст: Карина Перова
В столице Бурятии открылась выставка «Стеклозавод: взгляд в прошлое». Она работает в библиотеке-филиале № 4 и посвящена 95-летию микрорайона, который образовался вследствие строительства Улан-Удэнского механизированного стекольного завода.
В экспозиции представлены архивные фотографии, документы, образцы продукции и материалы, рассказывающие об истории градообразующего предприятия. Особое место занимает период Великой Отечественной войны. Тогда завод не только обеспечивал фронт, но и не останавливал производство гражданской продукции.
«В военные годы предприятие выпускало не только оконное стекло, но и важную военную продукцию: чашки Петри, медицинские ёмкости, ампулы, знамёна для фронта. Когда мужчины ушли на фронт, их рабочие места заняли женщины и подростки, которые обеспечивали бесперебойную работу завода ради победы», – рассказала председатель Совета ветеранов микрорайона Евдокия Чернявская.
Выставка работает по улице Керамическая, 1. Вход свободный.
Возрастное ограничение 6+
ТегиСтеклозавод 95 лет выставка