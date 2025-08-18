Общество 18.08.2025 в 17:16

В Улан-Удэ открылась выставка в честь 95-летия Стеклозавода

В экспозиции представлены архивные фотографии и документы
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ открылась выставка в честь 95-летия Стеклозавода
Фото: администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии открылась выставка «Стеклозавод: взгляд в прошлое». Она работает в библиотеке-филиале № 4 и посвящена 95-летию микрорайона, который образовался вследствие строительства Улан-Удэнского механизированного стекольного завода.

В экспозиции представлены архивные фотографии, документы, образцы продукции и материалы, рассказывающие об истории градообразующего предприятия. Особое место занимает период Великой Отечественной войны. Тогда завод не только обеспечивал фронт, но и не останавливал производство гражданской продукции.

«В военные годы предприятие выпускало не только оконное стекло, но и важную военную продукцию: чашки Петри, медицинские ёмкости, ампулы, знамёна для фронта. Когда мужчины ушли на фронт, их рабочие места заняли женщины и подростки, которые обеспечивали бесперебойную работу завода ради победы», – рассказала председатель Совета ветеранов микрорайона Евдокия Чернявская.

Выставка работает по улице Керамическая, 1. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+
Теги
Стеклозавод 95 лет выставка

Все новости

На пункте приёма металлолома в Улан-Удэ погибли два работника
18.08.2025 в 18:03
Озеро Котокельское в Бурятии освободили от трёх свалок
18.08.2025 в 17:54
«На маму было страшно смотреть»
18.08.2025 в 17:34
В Улан-Удэ фиксировать нарушения правил парковки будут еще на одной улице
18.08.2025 в 17:24
В Улан-Удэ открылась выставка в честь 95-летия Стеклозавода
18.08.2025 в 17:16
В Бурятии полицейский спас тонущего подростка
18.08.2025 в 16:57
В селе Бурятии после иска прокурора ограничили доступ к «заброшке»
18.08.2025 в 16:56
В Улан-Удэ ожил рынок подержанных авто
18.08.2025 в 16:43
В Улан-Удэ взыскали более 336 тысяч рублей за незаконную расклейку объявлений
18.08.2025 в 16:33
Лучники из Бурятии блеснули на соревнованиях «Neva arrow’s» в Питере
18.08.2025 в 16:19
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Озеро Котокельское в Бурятии освободили от трёх свалок
200 человек собрали на побережье сотни мешков мусора
18.08.2025 в 17:54
В Улан-Удэ фиксировать нарушения правил парковки будут еще на одной улице
Теперь в городе стало 10 мест, где ездит «Дозор-М»
18.08.2025 в 17:24
В Бурятии полицейский спас тонущего подростка
Отдых на берегу озера едва не стал для ребенка последним
18.08.2025 в 16:57
В селе Бурятии после иска прокурора ограничили доступ к «заброшке»
Опасная двухэтажка расположилась в Петропавловке
18.08.2025 в 16:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru