В Улан-Удэ открылась выставка в честь 95-летия Стеклозавода

В столице Бурятии открылась выставка «Стеклозавод: взгляд в прошлое». Она работает в библиотеке-филиале № 4 и посвящена 95-летию микрорайона, который образовался вследствие строительства Улан-Удэнского механизированного стекольного завода.В экспозиции представлены архивные фотографии, документы, образцы продукции и материалы, рассказывающие об истории градообразующего предприятия. Особое место занимает период Великой Отечественной войны. Тогда завод не только обеспечивал фронт, но и не останавливал производство гражданской продукции.«В военные годы предприятие выпускало не только оконное стекло, но и важную военную продукцию: чашки Петри, медицинские ёмкости, ампулы, знамёна для фронта. Когда мужчины ушли на фронт, их рабочие места заняли женщины и подростки, которые обеспечивали бесперебойную работу завода ради победы», – рассказала председатель Совета ветеранов микрорайона Евдокия Чернявская.Выставка работает по улице Керамическая, 1. Вход свободный.Возрастное ограничение 6+