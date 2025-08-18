Общество 18.08.2025 в 17:24

В Улан-Удэ фиксировать нарушения правил парковки будут еще на одной улице

Теперь в городе стало 10 мест, где ездит «Дозор-М»
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ мобильный комплекс «Дозор-М», фиксирующий нарушения правил стоянки и остановки машин, будет заезжать еще на одну улицу. Об этом сообщили в ГИБДД Бурятии.

Как рассказали в Госавтоинспекции, сейчас «Дозор-М» патрулирует 9 улиц. Это ул. Стартовая в поселке Аэропорт, ул. Советская (от ул. Ленина 35 «б» до Ленина 42 ТРЦ «Форум»), ул. Коммунистическая (от ул. Ербанова до ул. Борсоева), ул. Кирова (от ул. Коммунистическая до ул. Балтахинова), бульвар Карла Маркса, проспект Победы, улицы Почтамтская, Балтахинова и Сухэ-Батора. 

С 18 августа к этим адресам добавилась улица Толстого - от пересечения с ул. Куйбышева до пересечения с ул. Ермаковская. 

В ГИБДД отметили, что всего с начала года мобильными комплексами «Дозор-М» выявлено свыше 1,4 тысяч нарушений правил парковки. 

«Призываем водителей к внимательности и соблюдению ПДД. Обращайте внимание на установленные дорожные знаки и выбирайте разрешенные места для остановки и стоянки транспортных средств. Помните, что данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 2 тысяч 250 рублей», - предупредили автомобилистов в Госавтоинспекции.
