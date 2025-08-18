Общество 18.08.2025 в 17:54

Озеро Котокельское в Бурятии освободили от трёх свалок

200 человек собрали на побережье сотни мешков мусора
Текст: Елена Кокорина
Озеро Котокельское в Бурятии освободили от трёх свалок

В рамках федерального проекта «Вода России» 15 августа на берегах озера Котокельское в Прибайкальском районе Бурятии прошла ежегодная экологическая акция. Чтобы очистить прибрежную территорию водоема, а заодно и экологически просветить население, подключилось минприроды Бурятии, которое и организовало проведение экоакции в республике.

В мероприятии приняли участие 200 человек, среди которых были сотрудники региональных министерств и подведомственных учреждений, специалисты Кикинского лесничества и лесхоза, а также местные активные жители. Общими усилиями им удалось убрать три несанкционированных свалки, а также собрать и вывезти с побережья 400 мешков мусора.

В акции принял участие и заместитель Председателя Правительства РБ Вячеслав Сухоруков, отметив, что наша республика традиционно вносит весомый вклад в акцию «Вода России», а особая ее ценность в том, что к охране природы подключаются все слои населения — от школьников до ветеранов.

- Озеро Котокельское – особо охраняемый природный объект регионального значения и благодаря системной работе в рамках нацпроекта мы стабилизировали его экосистему. Очень признательны всем участникам этого мероприятия – сотрудникам министерств и подведомственных учреждений, специалистам Кикинского лесничества и лесхоза, школьникам и спортсменам Прибайкальского района, транспортной компании ООО «Автомаяк-2006» в лице Логиновой Каринэ Робертовны и всем местным жителям. Мы ценим вашу активную позицию и стремление к охране природы. Спасибо за вашу поддержку, - прокомментировала министр природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.

Напомним, что мероприятия, направленные на сохранение водоемов республики и их берегов в чистоте, проводятся в Бурятии ежегодно.

Сама Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» является частью федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» инициированным президентом России Владимиром Путиным.

Фото: минприроды Бурятии

экоакция Котокель Вода России

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
